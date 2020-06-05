Продажи электромобилей подскочили в мае в полтора раза, – "Укравтопром"

Украинский рынок электромобилей в мае 2020 года достиг отметки 943 штук, что на 300 больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Из этого количества: легковых – 915, коммерческих – 28. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос в полтора раза, а на коммерческие – снизился на 15%.

Рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортных б/у авто. Основную массу, как и в прошлом году, составили электромобили модели Renault Kangoo Z. E., которых было зарегистрировано 22 штуки.

В тоже время, в регистрациях легковых электрокаров присутствовали новые машины – 60 штук, – а большую часть (855 штук) составили подержанные автомобили.

Самым популярным электрокаром у украинцев вновь стал Nissan Leaf. В прошлом месяце 282 автомобиля этой модели пополнили автопарк страны.

На втором месте Tesla Model S – 136 машин.

Также в майскую пятерку наиболее востребованных электромобилей вошли: Tesla Model 3 – 128 штук; Chevrolet Bolt EV – 50 штук; Tesla Model X – 45 штук.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 2690 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 2 548 легковых авто, 141 коммерческий автомобиль и один автобус.