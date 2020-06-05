"Укрзализныця" отменила продажу билетов в Славянск из-за вспышки коронавируса

"Укрзализныця" с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции "Славянск" и прекращает продажу билетов с назначением в этот город.

Как сообщает пресс-служба компании, такая мера принята в связи с решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой военно-государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Сейчас остановку на станции "Славянск" делают поезда дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.

Пассажирам будет предложен проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

Кроме того, пригородные поезда №6018 Фенольная - Лиман, №6225 Святогорск - Краматорск, №6002 Славянск - Святогорск, №6208 Славянск - Курдюмовка, №6231 Святогорск - Фенольная, №6244 Фенольная - Близнецы, №6251 Близнецы - Фенольная, №6072 Фенольная - Славянск, №6004 Константиновка - Лиман, №6249 Лиман - Фенольная, №6219 Лиман - Близнецы не будут делать остановки на станциях "Шпичкино", "Славянск", "Им.Кожушко", "Слав.курорт", "Шидловская".

"В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии будет возобновлена остановка по станции Славянск и продажа билетов назначению к этому населенному пункту", – отмечается в сообщении.

По данным местных властей, за последние сутки в Славянске обнаружено 19 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью.