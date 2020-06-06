НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" ограничивать присоединение к сетям возобновляемых источников энергии

НЭК "Укрэнерго" получило право временно приостанавливать выдачу технических условий на присоединение к сетям электроустановок производителей электроэнергии из возобновляемых источников, если достигнут предел операционной безопасности объединенной энергосистемы Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее положение находится в постановлении НКРЭКУ №1070 от 3 июня 2020 года. Документ вносит изменения в соответствующие положения Кодекса системы передачи.

"Указанные ограничения могут продолжаться до момента, пока будут реализованы технические и рыночные меры, обеспечивающие надлежащую и устойчивую работу объектов электроэнергетики, и предусмотрены в утвержденном НКРЭКУ Отчете по оценке соответствия (адекватности) генерирующих мощностей", - сообщает "Укрэнерго".

Решение об ограничении выдачи технических условий на присоединение Оператор системы передачи должен принимать на основе разработанных им критериев, которые будут опубликованы на сайте НЭК "Укрэнерго" в течение ближайших месяцев.

"Укрэнерго" напоминает, что стремительное увеличение объемов ВИЭ требует срочных мер по повышению гибкости энергосистемы.

В Отчете по оценке соответствия генерирующих мощностей НЭК "Укрэнерго" для этого предоставляет следующие рекомендации:

- Ввести обязательства для инвесторов в ВИЭ обеспечивать для своих электростанций строительство высокоманевренной генерации или Energy Storage в объемах около 20% от установленной проектной мощности станций ВИЭ.

- Как можно быстрее ввести ответственность ВИЭ за небалансы.

- Построить в 2021 году 500 МВт маневренных мощностей с быстрым стартом и 200 МВт систем аккумулирования энергии (energy storage).

- Объемы годовых квот поддержки субъектов хозяйствования, которые производят электрическую энергию из альтернативных источников энергии, не должны превышать возможности ОЭС Украины относительно их полной интеграции без ограничений выдачи мощности.

Кроме того, постановлением НКРЭКУ №1070 усовершенствована процедура внесения изменений в Кодекс системы передачи (сортируются внесения и рассмотрения предложений), уточнен порядок планирования изменений состояния оборудования системы передачи и пользователей.

Также уточнен порядок прогнозирования потребления и производства электрической энергии, в частности конкретизированы объемы данных, предоставляемых пользователями по прогнозируемому потреблению и производства электрической энергии для оперативного прогнозирования и уточнены временные периоды их предоставления.