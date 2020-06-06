В Киеве возобновят движение городской электрички
В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном направлении.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье", - сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль