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В Киеве возобновят движение городской электрички

В Киеве возобновят движение городской электрички

В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном направлении.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье", - сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Київ (4678) електричка (119)


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