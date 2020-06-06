В Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев коронавируса
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 у детей и 53 у медицинских работников, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.
Госпитализированы в учреждения здравоохранения 142 человека. Выздоровели за сутки 440 человек, умерли 15 человек.
За последние сутки проведено 17 тысяч 739 тестов, из них 10 тысяч 983 методом ПЦР и 6756 методом ИФА.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (66), Львовской (65) и Ривненской (52) областях и в Киеве (83).
Всего в Украине зафиксировано 26 тысяч 514 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1116 случаев;
Волынская область - 1037 случаев;
Днепропетровская область - 965 случаев;
Донецкая область - 203 случая;
Житомирская область - 870 случаев;
Закарпатская область - 1301 случай;
Запорожская область - 488 случаев;
Ивано-Франковская область - 1533 случая;
Кировоградская область - 546 случаев;
Киев - 3375 случаев;
Киевская область - 1748 случаев;
Львовская область - 2053 случая;
Луганская область - 52 случая;
Николаевская область - 307 случаев;
Одесская область - 986 случаев;
Полтавская область - 273 случая;
Ровенская область - 2014 случаев;
Сумская область - 192 случая;
Тернопольская область - 1255 случаев;
Харьковская область - 1222 случая;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 509 случаев;
Черновицкая область - 3585 случаев;
Черкасская область - 448 случаев;
Черниговская область - 257 случаев.
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