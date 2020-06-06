В Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 у детей и 53 у медицинских работников, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

Госпитализированы в учреждения здравоохранения 142 человека. Выздоровели за сутки 440 человек, умерли 15 человек.

За последние сутки проведено 17 тысяч 739 тестов, из них 10 тысяч 983 методом ПЦР и 6756 методом ИФА.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (66), Львовской (65) и Ривненской (52) областях и в Киеве (83).

Всего в Украине зафиксировано 26 тысяч 514 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1116 случаев;

Волынская область - 1037 случаев;

Днепропетровская область - 965 случаев;

Донецкая область - 203 случая;

Житомирская область - 870 случаев;

Закарпатская область - 1301 случай;

Запорожская область - 488 случаев;

Ивано-Франковская область - 1533 случая;

Кировоградская область - 546 случаев;

Киев - 3375 случаев;

Киевская область - 1748 случаев;

Львовская область - 2053 случая;

Луганская область - 52 случая;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 986 случаев;

Полтавская область - 273 случая;

Ровенская область - 2014 случаев;

Сумская область - 192 случая;

Тернопольская область - 1255 случаев;

Харьковская область - 1222 случая;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 509 случаев;

Черновицкая область - 3585 случаев;

Черкасская область - 448 случаев;

Черниговская область - 257 случаев.