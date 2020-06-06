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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток на карантине

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток на карантине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По версии ВОЗ, средства индивидуальной защиты необходимы везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других многолюдных местах. В феврале организация рекомендовала носить маски и перчатки только заболевшим и врачам.

"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено соблюдение физической дистанции", — сказал Гебрейесу.

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Вот интересно-ВОЗ международная организация,там должны работать квалифицированные специалисты "собаку съевшие" на всех вирусах,но они почему-то вводят мировую общественность в заблуждение.Сначала они рекомендуют маски носить больным(чтобы каплями от чихания не заражали окружающих) и врачам(чтобы не заражать больных при операциях),кстати вполне обоснованно. Теперь оказывается маски надо носить на жаре,пусть они собирают все вирусы,микробы,яйца глистов ,накапливают их критическую массу для заражения и еще затрудняют вентиляцию легких и человек дышит своим же углекислым газом отравляя организм. От вирусов маска защищает так как проволочный забор от комаров.Для чего ее носить вне больниц и больных?? Перчатки на жаре образуют конденсат внутри их,этот конденсат разрушает естественный защитный барьер кожи,и влажная среда становится благоприятной для сбора всех микроорганизмов,которые без перчаток не прилипали бы к телу,от слова совсем.///// "В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование"///////// Опять "рекомендация" это не приказ,и в конечном счете ответственность за последствия "рекомендаций" ложится не на ВОЗ,а на тех,кто конкретно принимает решения,пусть и формальные. Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3200446
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07.06.2020 18:03 Відповісти

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