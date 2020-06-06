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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток на карантине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.
По версии ВОЗ, средства индивидуальной защиты необходимы везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других многолюдных местах. В феврале организация рекомендовала носить маски и перчатки только заболевшим и врачам.
"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено соблюдение физической дистанции", — сказал Гебрейесу.
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показати весь коментар07.06.2020 18:03 Відповісти Мені подобається 0
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