БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
724 0

Польша повысила тариф на транзит российского газа

Польша повысила тариф на транзит российского газа

Власти Польши утвердили новый тариф на транзит российского газа по проходящему через ее территорию участку трубопровода Ямал - Европа.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5 процента по отношению к действующему тарифу", сообщило Управление по регулированию энергетики (URE) Польши.

Это решение касается собственника польского участка газопровода Ямал - Европа EuRoPol Gaz, являющегося совместной компанией "Газпрома" и польского концерна PGNiG.

Для оператора польской системы газопроводов Gaz-System предусмотрено повышение тарифа на вход газа в польскую ГТС на 10-13 процентов в зависимости от вида топлива. Повышение тарифов является результатом значительных стратегических инвестиций, которые осуществляет компания Gaz-System и которые оказывают непосредственное влияние на энергетическую безопасность Польши, отмечается далее.

Оба тарифа утверждены на период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Между тем в мае Gaz-System получил все разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Варшава надеется, что благодаря трубопроводу удастся снизить зависимость от поставок российского газа.

Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию.

Польща (2428) росія (14183) тарифи (1302) транзит газу (644)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 