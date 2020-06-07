Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду, – Шмыгаль
Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулась к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тыс. новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает БизнесЦензор.
Также он напомнил, что правительство обновило программу кредитования "5-7-9%".
"Мы снимаем административные барьеры, а ставка на рефинансирования будет снижена фактически до 0%", - написал Шмыгаль.
Кроме того, правительство подало в парламент законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей.
"Это также дешевые ресурсы практически под 0%. Ожидаем быстрое решение Верховной Рады", - отметил премьер.
Всего на различные программы кредитования бизнеса заложено примерно 10 млрд грн. Если будет дополнительная потребность, соответствующие программы будут увеличены, добавил Шмыгаль.
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