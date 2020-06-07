Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду, – Шмыгаль

Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулась к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тыс. новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает БизнесЦензор.

Также он напомнил, что правительство обновило программу кредитования "5-7-9%".

"Мы снимаем административные барьеры, а ставка на рефинансирования будет снижена фактически до 0%", - написал Шмыгаль.

Кроме того, правительство подало в парламент законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей.

"Это также дешевые ресурсы практически под 0%. Ожидаем быстрое решение Верховной Рады", - отметил премьер.

Всего на различные программы кредитования бизнеса заложено примерно 10 млрд грн. Если будет дополнительная потребность, соответствующие программы будут увеличены, добавил Шмыгаль.