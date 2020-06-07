"Ощадбанк" выплатил аграриям 168 миллионов компенсации за приобретение сельхозтехники

"Ощадбанк" выплатил аграриям 168 млн грн государственной компенсации за приобретение украинской сельхозтехники.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Ощадбанк" остается крупнейшим оператором по выплате кэшбека украинским аграриям в рамках государственных программ поддержки АПК. В частности, в конце мая клиенты "Ощадбанка" получили 168 млн грн за приобретенную украинскую технику и оборудование", - говорится в сообщении.

В финучреждении отметили, что более 880 агропромышленных и фермерских предприятий приобрели через "Ощадбанк" почти 46 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 673 млн грн. Больше всего компенсаций получили аграрии из Луганской, Черниговской, Хмельницкой и Львовской областей.

Как сообщалось, "Ощадбанк" подписал с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства меморандум об участии в государственных программах поддержки АПК и продолжит оказывать поддержку предприятиям АПК в 2020 году. Кроме частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства, планируется частичная компенсация процентов по кредитам сельхозпредприятий.

Частичная компенсация предусматривает возмещение уплаченных процентов в размере 1,5 учетной ставки НБУ, но не выше размера, предусмотренного кредитным договором, уменьшенного на 5 процентных пунктов.