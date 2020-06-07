Польша продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня

Польша продлила запрет на международные авиарейсы, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 16 июня.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet, передает БизнесЦензор.

"В связи с эпидемией в Республике Польша необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. Согласно запланированному снятию ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020 года", - говорится в распоряжении Совета министров.

С 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки.

Сейчас восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

Пассажиры должны соблюдать новые правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.