Польша продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня
Польша продлила запрет на международные авиарейсы, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 16 июня.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet, передает БизнесЦензор.
"В связи с эпидемией в Республике Польша необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. Согласно запланированному снятию ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020 года", - говорится в распоряжении Совета министров.
С 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки.
Сейчас восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.
Пассажиры должны соблюдать новые правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.
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