Airbus может подать в суд на авиакомпании за отказ забирать самолеты

Airbus может подать в суд на авиакомпании за отказ забирать заказанные самолеты, однако это будет крайней мерой.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"Мы всегда пытаемся находить разные решения перед тем, как идти в суд. Но когда авиакомпании полностью отказываются от обязательств, и не предлагают что-либо лучше, чем ничего, или не хотят этого делать, тогда остается суд", - заявил в интервью Politico глава Airbus Гийом Фори.

По его словам, в разгар кризиса авиаперевозчики просто перестали отвечать на звонки производителя, поскольку не знали, что сказать.

"Они взяли обязательства перед нами, мы взяли обязательства перед своими поставщиками из-за наличия контрактов с авиакомпаниями", — объяснил свою позицию Фори.

Однако сейчас Airbus рассчитывает найти компромисс с авиакомпаниями, поскольку считает, что худшее уже позади.

Одним из таких решений может стать досрочный вывод старых самолетов из флота и замена их новыми, более экономичными авиалайнерами.

Для реализации этой задумки Airbus ожидает финансовой поддержки и субсидий от властей Евросоюза. В качестве примера приводится Франция, где государство выделило Air France 7 млрд евро финансовой помощи, часть из которой пойдет на финансирование новых самолетов Airbus.