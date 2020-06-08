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В Киеве частично возобновила работу городская электричка

В Киеве частично возобновила работу городская электричка

С 8 июня в Киеве возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".

Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Київ (4678) транспорт (505) електричка (119)


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