В Киеве частично возобновила работу городская электричка
С 8 июня в Киеве возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".
Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.
О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.
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