Страны ОПЕК + договорились продолжить сокращение добычи нефти

Страны-участницы ОПЕК + договорились в субботу продлить сделку о рекордном сокращении добычи нефти до конца июля.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Снижение добычи нефти уже помогло ценам на нефть вырасти вдвое в последние два месяца благодаря уходу с рынка почти 10% мировых поставок.

ОПЕК+ потребовала от таких стран, как Нигерия и Ирак, которые превысили квоты, компенсации в виде дополнительного снижения добычи с июля по сентябрь.

Первоначально ОПЕК+ договорился в апреле, что снизит поставки на 9,7 миллиона баррелей в день в мае-июне, чтобы удержать цены, которые рухнули из-за коронавирусного кризиса. Сокращение добычи должно было уменьшиться до 7,7 миллиона баррелей в день с июля по декабрь.

Нефть марки Brent выросла до трехмесячного максимума в пятницу до $42 за баррель, после падения до $20 в апреле.

"Можно ожидать, что ценовая динамика усилится с понедельника, сохраняя уровень в 40 долларов и выше", - предполагает аналитик Бьорнар Тонхауген из Rystad Energy.

Саудовская Аравия, де-факто являющаяся лидером ОПЕК, и Россия могут уравновесить цены на нефть, чтобы удовлетворить свои бюджетные потребности, не поднимая их выше 50 долларов за баррель, чтобы не стимулировать возрождение добычи американской сланцевой нефти.

В то время как ограничения по всему миру смягчаются, спрос на нефть может превысить предложение в июле, но ОПЕК еще придется разобраться с 1 миллиардом баррелей запасов, который был накоплен в хранилищах с марта.

Совместный министерский комитет по мониторингу ОПЕК +, известный как JMMC, теперь будет собираться каждый месяц вплоть до декабря, чтобы рассматривать ситуацию на рынке и рекомендовать уровни сокращения добычи.

Следующая встреча JMMC запланирована на 18 июня, а следующая встреча в формате ОПЕК – ОПЕК+ пройдет с 30 ноября по 1 декабря.