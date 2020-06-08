В Новой Зеландии полностью снимут карантин

Власти Новой Зеландии намерены объявить об отмене карантинных мер из-затого, что в стране уже 17 дней не было ни одного нового случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Общественные и частные мероприятия, предприятия розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также весь общественный транспорт могут возобновиться без норм социального дистанцирования, которые все еще действуют в большей части мира.

При этом границы страны останутся закрытыми для иностранцев, а новозеландцы по возвращении домой будут соблюдать 14-дневный карантин.

Новая Зеландия закрыла свои границы и объявила полный карантин 25 марта. Полный карантин, при котором были закрыты большинство бизнесов, не работали школы и люди получили распоряжение не выходить из дома, продлился пять недель, после чего началось постепенное снятие карантина.

Полное снятие карантина планировалось ввести только 22 июня, но будет объявлено раньше в связи с отсутствием новых больных.

Всего в Новой Зеландии было зарегистрировано 1154 случаев заражения коронавирусом. В результате этой болезни в стране умерли 22 человека.