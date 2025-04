Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.

Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter, передает БизнесЦензор.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", – написал Рикард Джозвяк.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by another year. #Ukraine #Russia