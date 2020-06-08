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Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России

Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.

Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter, передает БизнесЦензор

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", – написал Рикард Джозвяк.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by another year. #Ukraine #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 8, 2020

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым должно состояться на заседании Совета ЕС.

Крим (1066) санкції (4379)


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Ничем другим, как камнем на ногах раши, Крым не стал. раша, приятного путешествия на дно.
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08.06.2020 17:25 Відповісти

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