Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского (обновлено). ВИДЕО

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно российское.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Bihus.Info.

По данным журналистов, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку "Центрэнерго" угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс". С июля 19-го по апрель 20-го они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля.

Кипрских акционеров компании "Синтез Ойл" внесла в перечень подконтрольных Коломойскому даже Государственная налоговая служба. Машина этой компании ездила в сопровождении Владимира Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты, а олигарх с партнерами - его группой поддержки.

Основателем фирмы "Нефть Форс" является менеджер по топливной группы "Авиас", связанной с олигархом. "Рекорд Систем" и "Азонекс" имеют ряд сечений с бизнесами Коломойского и использовали при импорте угля тех же таможенных декларантов, что и "Синтез Ойл" и "Нефть Форс". К тому же, перечень их российских поставщиков пересекается.

До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственной "Центрэнерго" сменился менеджмент, на тот, который Коломойский назвал "понятным", не чуждые ему фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.

Авторы программы проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров в РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин (№181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из Донбасса.

Есть среди поставщиков пула фирм Коломойского загадочный предприниматель Сергей Кучерявенко, который может быть номинальным держателем в интересах представителей "Газпрома" или Госдумы. И белорусский олигарх Николай Воробей, который взял под контроль транзит российского угля и которого считают другом кума Путина Виктора Медведчука.

А также несколько фирм-ноунеймов, которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с так званых ЛНР-ДНР.

Всплеск импорта угля из России вызвал кризис с углем украинским. "Центрэнерго" уменьшило закупки у государственных шахт, уголь лежал на складах, а шахтеры не получали зарплат.

"Центрэнерго, куда мы отгружаем, 120% угля на складах заполнены. А заполнено чьим углем? Каждый месяц через Беларусь из России уходит 500 тыс тонн угля различных марок ", - говорил в феврале 2020 Александр Абрамов, председатель Независимого профсоюза горняков в Мирногради. Так он объяснял, почему сотрудники шахты "Капитальная" ( "ГП" Мирноградуголь") протестуют и отказываются подниматься на поверхность из-за невыплат зарплат.

Собеседник Bihus.Info в ГП "Мирноградвугилля" подтвердил, что такая ситуация была и объяснил, почему она возникла: "Потому что большими потоками шла марка Г из России".

Чтобы сокращать импорт из страны-агрессора, "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный украинский газовый уголь. И перевело. Но фирмы с орбиты Коломойского газовый уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали из России.

Чтобы гипотетически оценить возможный заработок фирм с орбиты Коломойского на торговле российским углем, издание привело такой пример:

7 декабря 2019 года на таможне оформили две закупки. Уголь марки Т российской "Сибэнергоуголь" купили Трипольская ТЭС и "Синтез Ойл" из пула Коломойского. По одинаковой цене - 1957 грн/т. Только у угля, купленного ТЭС напрямую, эта цена конечная. А вот "Синтез Ойл" в декабре 2019-го перепродавала уголь марки Т на "Центрэнерго" по цене 2200 грн за тонну (без НДС). С наценкой - 243 грн на тонне.

На тех объемах, которые посредники с орбиты олигарха скупали в РФ и перепродавали "Центрэнерго", такая наценка превращается в сотни миллионов гривен. Если предположить, что маржа составляла хотя бы 200 грн, совокупный заработок - около 300 млн.

Напомним, с июня 2019 года "Центрэнерго" возглавлял Владимир Потапенко. Его назначили туда, когда президентом уже был Владимир Зеленский, а премьером оставался Владимир Гройсман. Фондом госимущества, владеющим 78% акций "Центрэнерго", руководил Виталий Трубаров.

После смены руководителей Кабмина и ФГИ Алексей Гончарук и Дмитрий Сенниченко начали смену руководства "Центрэнерго". Этот процесс несколько месяцев блокировался в судах. А 29 мая 2020 года Фонду госимущества удалось назначить и.о. гендиректора Александра Корчинского. Он уверяет, что сейчас "Центрэнерго" использует уголь только государственных шахт.