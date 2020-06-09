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Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского (обновлено). ВИДЕО

Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского (обновлено). ВИДЕО

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно российское.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Bihus.Info

По данным журналистов, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку "Центрэнерго" угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс". С июля 19-го по апрель 20-го они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля.

Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского (обновлено) 01

Кипрских акционеров компании "Синтез Ойл" внесла в перечень подконтрольных Коломойскому даже Государственная налоговая служба. Машина этой компании ездила в сопровождении Владимира Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты, а олигарх с партнерами - его группой поддержки.

Основателем фирмы "Нефть Форс" является менеджер по топливной группы "Авиас", связанной с олигархом. "Рекорд Систем" и "Азонекс" имеют ряд сечений с бизнесами Коломойского и использовали при импорте угля тех же таможенных декларантов, что и "Синтез Ойл" и "Нефть Форс". К тому же, перечень их российских поставщиков пересекается.

До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственной "Центрэнерго" сменился менеджмент, на тот, который Коломойский назвал "понятным", не чуждые ему фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.

Авторы программы проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров в РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин (№181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из Донбасса.

Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского (обновлено) 02

Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского (обновлено) 03

Есть среди поставщиков пула фирм Коломойского загадочный предприниматель Сергей Кучерявенко, который может быть номинальным держателем в интересах представителей "Газпрома" или Госдумы. И белорусский олигарх Николай Воробей, который взял под контроль транзит российского угля и которого считают другом кума Путина Виктора Медведчука.

А также несколько фирм-ноунеймов, которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с так званых ЛНР-ДНР.

Всплеск импорта угля из России вызвал кризис с углем украинским. "Центрэнерго" уменьшило закупки у государственных шахт, уголь лежал на складах, а шахтеры не получали зарплат.

"Центрэнерго, куда мы отгружаем, 120% угля на складах заполнены. А заполнено чьим углем? Каждый месяц через Беларусь из России уходит 500 тыс тонн угля различных марок ", - говорил в феврале 2020 Александр Абрамов, председатель Независимого профсоюза горняков в Мирногради. Так он объяснял, почему сотрудники шахты "Капитальная" ( "ГП" Мирноградуголь") протестуют и отказываются подниматься на поверхность из-за невыплат зарплат.

Собеседник Bihus.Info в ГП "Мирноградвугилля" подтвердил, что такая ситуация была и объяснил, почему она возникла: "Потому что большими потоками шла марка Г из России".

Чтобы сокращать импорт из страны-агрессора, "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный украинский газовый уголь. И перевело. Но фирмы с орбиты Коломойского газовый уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали из России.

Чтобы гипотетически оценить возможный заработок фирм с орбиты Коломойского на торговле российским углем, издание привело такой пример:

7 декабря 2019 года на таможне оформили две закупки. Уголь марки Т российской "Сибэнергоуголь" купили Трипольская ТЭС и "Синтез Ойл" из пула Коломойского. По одинаковой цене - 1957 грн/т. Только у угля, купленного ТЭС напрямую, эта цена конечная. А вот "Синтез Ойл" в декабре 2019-го перепродавала уголь марки Т на "Центрэнерго" по цене 2200 грн за тонну (без НДС). С наценкой - 243 грн на тонне.

На тех объемах, которые посредники с орбиты олигарха скупали в РФ и перепродавали "Центрэнерго", такая наценка превращается в сотни миллионов гривен. Если предположить, что маржа составляла хотя бы 200 грн, совокупный заработок - около 300 млн.

Напомним, с июня 2019 года "Центрэнерго" возглавлял Владимир Потапенко. Его назначили туда, когда президентом уже был Владимир Зеленский, а премьером оставался Владимир Гройсман. Фондом госимущества, владеющим 78% акций "Центрэнерго", руководил Виталий Трубаров.

После смены руководителей Кабмина и ФГИ Алексей Гончарук и Дмитрий Сенниченко начали смену руководства "Центрэнерго". Этот процесс несколько месяцев блокировался в судах. А 29 мая 2020 года Фонду госимущества удалось назначить и.о. гендиректора Александра Корчинского. Он уверяет, что сейчас "Центрэнерго" использует уголь только государственных шахт.

Коломойський Ігор (1772) вугілля (1896)


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Топ коментарі
+7
А преЗедент здесь ни при чем, он лично ничего не крал и вообще душка.
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09.06.2020 10:25
+4
Людей бени поставили еще при петином кабмине.
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09.06.2020 10:34
+3
Олігархи - вороги народу України.
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09.06.2020 10:26
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В 2018 закупки российского угля выросли на 27% до 12,4 млн тонн, вот только тогда рулили люди Кононенко.
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09.06.2020 10:18 Відповісти
Ну і де факти? Чи вам на слово повірити, бо ви "чесна" людина
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09.06.2020 11:05 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647151/#:~:text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0,%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2070%2C2%25. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/04/18/647151/#:~:text=Украина%20в%202018%20году%20импортировала,угля%20составила%2070%2C2%25.
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09.06.2020 11:24 Відповісти
А преЗедент здесь ни при чем, он лично ничего не крал и вообще душка.
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09.06.2020 10:25 Відповісти
Людей бени поставили еще при петином кабмине.
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09.06.2020 10:34 Відповісти
То ви ж вибрали Зелю, щоб він був кращим за Пороха?
Ну шо? Кращий чи гірший?
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09.06.2020 18:28 Відповісти
Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского (обновлено) - Цензор.НЕТ 3755
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09.06.2020 17:46 Відповісти
Олігархи - вороги народу України.
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09.06.2020 10:26 Відповісти
Последний абзац обнадеживает, посмотрим что будет дальше.
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09.06.2020 10:37 Відповісти
Не зря же ***** смеялся когда говорил что ето Украина финансирует войну на дамбасе А математика очень простая. Закрыли АЕС ради *зеленыхтарифов* Ахметова - тогда закупайте уголь у окупантов для ТЕС.
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09.06.2020 11:39 Відповісти
Тобто судячи зі статті Коломойский ..... тому що купує вугілля у країни агресора а не у ДЕТЕК яка входить до складу СКМ Ахметева, добре, тоді чому коли в угоду однієї людини була знижена потужність атомних електростанцій, для промисловості, та по суті для усіх українців, було підвищення ціни на електроенергію ця людина та ті хто підвів усе це під цю людину не були ворогами, чому після призначення особи яка фактично є автором формули Ротердам+ яка в свою чергу була сформована все під цю людини (щоб було зрозуміліше це Ахметов) во міністра не було такого розголосу та не кричали зрада, ось це зрозуміти потрібно.
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09.06.2020 16:12 Відповісти
Пока армия умирает за страну, в тылу ее уже продали! Олигархи - это такие же враги Украины, как Россия!
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09.06.2020 17:48 Відповісти
Тут показана бумажка-фейк про начеб-то проведені торгівельні операції по сумам з країнами за 2018 чи ще якийсь рік. Вся ця "липа" не витримує простої логики,бо торгівельний баланс з РФ брався по площадці лише Медведчука. А там падлюшно лише одне: Медведчук,який насрав на всю мораль,совість,закони добропорядності українського громадянина,яким він себе по великому "балансу" і не рахує. Цю Погань і прибрати не можливо і закрити рота те ж. Лише один народ це може зробити і ,якщо б це було б у нас, то Його Величність Єдиновладний Стовп Державності- Король- коронний гетьман. А все інше- лише можливість ось таким "експертам" паплюжити і провокувати. Да,народ міг би утворити Народний Трибунал і вивести на "чистую воду" всю цю Заразу колоборантську і сепарську.
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09.06.2020 22:50 Відповісти
Все больше я убеждаюсь в сказанном мной 6 лет назад - пока на Крещатике на столбах не повесят с десяток определенных личностей, толку не будет!
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10.06.2020 02:46 Відповісти

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