Сеть Pizza Celentano закрывает все пиццерии в Киеве
Одна из старейших сетей пиццерий – Pizza Celentano закрывает рестораны в Киеве.
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на "Новое Время. Бизнес".
"Такое решение уже принято", – рассказал изданию Максим Храмов, владелец столичной сети Pizza Celentano, который развивает сеть по франчайзингу.
По его словам, сейчас из некогда крупной столичной ресторанной сети с 45 заведениями Pizza Celentano осталось всего два заведения – в Киеве и Борисполе. Они тоже скоро закроются. Рестораны Pizza Celentano закрывались постепенно последние несколько лет.
"Компания пробовала менять формат, привлекать официантов, но это не дало результата. Поэтому сеть и закрывается", – рассказал Храмов.
Теперь он намерен сосредоточиться на других своих проектах. Храмов является создателем ресторанов "Желток", "Гиви Рубинштейн", баров "Банка" и управляющим партнером Pastateca.
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