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Сеть Pizza Celentano закрывает все пиццерии в Киеве

Сеть Pizza Celentano закрывает все пиццерии в Киеве

Одна из старейших сетей пиццерий – Pizza Celentano закрывает рестораны в Киеве.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на "Новое Время. Бизнес".

"Такое решение уже принято", – рассказал изданию Максим Храмов, владелец столичной сети Pizza Celentano, который развивает сеть по франчайзингу.

По его словам, сейчас из некогда крупной столичной ресторанной сети с 45 заведениями Pizza Celentano осталось всего два заведения – в Киеве и Борисполе. Они тоже скоро закроются. Рестораны Pizza Celentano закрывались постепенно последние несколько лет.

"Компания пробовала менять формат, привлекать официантов, но это не дало результата. Поэтому сеть и закрывается", – рассказал Храмов.

Теперь он намерен сосредоточиться на других своих проектах. Храмов является создателем ресторанов "Желток", "Гиви Рубинштейн", баров "Банка" и управляющим партнером Pastateca.

бізнес (1167) Київ (4678)


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Редкое дерьмо это "челентано".
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08.06.2020 19:39 Відповісти
надо было не официантов привлекать, а готовить лучше и не жмотиться на наполнителе. кому охота одно тесто, помазанное кетчупом есть?
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09.06.2020 15:57 Відповісти
та что на картинке уже давно закрыта
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09.06.2020 17:28 Відповісти

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