Сеть Pizza Celentano закрывает все пиццерии в Киеве

Одна из старейших сетей пиццерий – Pizza Celentano закрывает рестораны в Киеве.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на "Новое Время. Бизнес".

"Такое решение уже принято", – рассказал изданию Максим Храмов, владелец столичной сети Pizza Celentano, который развивает сеть по франчайзингу.

По его словам, сейчас из некогда крупной столичной ресторанной сети с 45 заведениями Pizza Celentano осталось всего два заведения – в Киеве и Борисполе. Они тоже скоро закроются. Рестораны Pizza Celentano закрывались постепенно последние несколько лет.

"Компания пробовала менять формат, привлекать официантов, но это не дало результата. Поэтому сеть и закрывается", – рассказал Храмов.

Теперь он намерен сосредоточиться на других своих проектах. Храмов является создателем ресторанов "Желток", "Гиви Рубинштейн", баров "Банка" и управляющим партнером Pastateca.