В детсаду под Киевом произошла вспышка коронавируса

В городе Боярка Киево-Святошинского района в детском саду "Калинка" обнаружили COVID у 9 детей и 4 взрослых.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Сапожко на своей странице в Facebook.

Утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников и детей ДУЗ "Калинка", контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными.

Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно.

Детсад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.