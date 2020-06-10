МВФ утвердил новую программу для Украины на $5 миллиардов

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать возвращение Украины к росту после завершения кризиса", – говорится в релизе МВФ.

Фонд отмечает значительные достижения Украины в стабилизации экономики за последние пять лет, однако указывает на необходимость дополнительных усилий по проведению реформ для обеспечения устойчивого и всестороннего роста. Вспышка пандемии COVID-19 значительно ухудшила прогноз и переориентировала государственную политику на сдерживание и стабилизацию, указывает МВФ.

"Неопределенность велика, и, согласно прогнозам, в 2020 году экономика резко сократится, поскольку строгие меры сдерживания - в Украине и во всем мире - привели к значительному снижению внутреннего и внешнего спроса", – подчеркивается в сообщении. Согласно ему Фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в этом году с 7,7% до 8,2% и его восстановления в 2021 году с 3,6% до 1,1%.

МВФ добавляет, что ожидается также резкое сокращение доходов госбюджетов и большие чрезвычайные его расходы для преодоления кризиса, что создало большие потребности в фискальном финансировании и финансировании баланса платежей.

"Политика в рамках новой программы будет сосредоточена на четырех приоритетах: (смягчение экономических последствий кризиса, в том числе путем поддержки домашних хозяйств и предприятий; обеспечение постоянной независимости Нацбанка и гибкого обменного курса; обеспечение финансовой стабильности с возмещением расходов на вывод банков; и продвижение ключевых мер госуправления и борьбы с коррупцией для сохранения и углубления последних достижений", – говорится в релизе.

Согласно ему, после выделения первого транша оставшуюся сумму планируется поэтапно выделить четырьмя траншами.

Фонд уточняет, что новое соглашение заменяет 14-мес. программу stand by на $3,9 млрд, которая был утверждена в декабре 2018 года и направлена на поддержание стабильности в течение года выборов.

В релизе также сообщается, что совет директоров оценил предпоследнюю 4-летнюю программу расширенного финансирования Украины EFF, открытую в 2015 году на SDR12,348 млрд (около $17,2 млрд), по которой Киев смог получить только четыре транша на $8,7 млрд. МВФ указал, что программа EFF помогла восстановить макроэкономическую стабильность и рост, но не полностью устранила основные уязвимости платежного баланса Украины.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что правильная фискальная и денежно-кредитная политика после кризиса 2014–2015 годов привели к резкому сокращению внешних и внутренних дисбалансов Украины: уменьшению госдолга, снижению инфляции и восстановлению международных резервов, однако осуществление реформ было неравномерным, и для создания более динамичной и конкурентоспособной экономики потребуется устойчивое осуществление структурных реформ. По ее словам, в настоящее время гуманитарный и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, переориентировал политические приоритеты с глубоких структурных реформ.

"Новая программа станет опорой для усилий властей по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения на сегодняшний день. Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза это поможет удовлетворить большие потребности в финансировании", – подчеркнула Георгиева.

Она добавила, что согласованные усилия по реформированию, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление госуправления, будут иметь решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности и достижения устойчивого и всестороннего роста.

"Риски для новой программы очень велики. Неопределенность в отношении серьезности и продолжительности глобального спада исключительно высока. С внутренней (украинской – ИФ) стороны неопределенность в отношении направления экономической политики остается существенной", – заявила директор-распорядитель Фонда.

Она указала, что госдолг и потребности в государственном финансировании велики, и фискальная политика должна быть ужесточена по мере восстановления, чтобы вернуть госдолг на путь сокращения.

"Национальный банк Украины умело управлял денежно-кредитной политикой в очень сложный период. Независимость центрального банка должна быть сохранена, а денежно-кредитная политика и политика обменного курса должны и впредь обеспечивать стабильную опору в контексте режима таргетирования инфляции, позволяя при этом упорядоченно регулировать обменный курс и предотвращать стресс ликвидности. Финансовая политика должна обеспечивать баланс между сохранением финансовой стабильности и содействием восстановлению", – подчеркнула Георгиева.