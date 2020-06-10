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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2%

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2%

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в релизе Фонда в связи с утверждением 18-мес. программы stand by для Украины на $5 млрд в ночь на среду, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% – в следующем и чуть уменьшится до 1,9% ВВП в 2022 году, тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в этом году до 2% ВВП и в следующем – до 2,4% ВВП.

Ранее Нацбанк Украины заявил, что ухудшит прогноз падения экономики Украины. НБУ ожидает более глубокого падения ВВП Украины в 2020 году, по сравнению с прогнозируемым в апреле снижением на 5%.

Аналитики BofA Global Research вновь ухудшили прогноз динамики реального ВВП Украины: в 2020 году они теперь ожидают его падения на 6,8% по сравнению с 5,6% ранее, а в следующем – роста на 6,5% вместо прежней оценки в 7,4%

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 3,5%.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.

ВВП (1137) криза (106) МВФ (1747)


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Падение будет более 10% за год - предположительно 12-15% процентов. Ориентиром является падение ВВП в Еврозоне и крах промышленного производства в Украине. А наши «западные спонсоры» мнутся с маленькими цифрами по причине своего собственного самолюбия, нежелания «огорчать» дуркуватых украинских чинуш, и методой подладиться под наиболее вероятную цифру постепенно.
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10.06.2020 10:04 Відповісти
Обещали рост 40%, но нас и 31,8% роста устраивает.
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10.06.2020 12:34 Відповісти
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10.06.2020 12:59 Відповісти
у тех у кого епоха бЄдности закончилась % роста будет и поболее...
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10.06.2020 15:00 Відповісти
Экономика и так не росла из малого спроса потому, что высокая % ставка при отсутствии девальвации ,тоесть она скрытая-отрицательный торговый баланс но надо боддержать спекулянтов до выхода из облигаций по 18%, как только выйдут курс отпустят на 45, и опять возьмут кредит под 18%, ставки по депозитам в валюте 2,5%, а по гривне как всегда вкладчикам отдадут по завыненному курсу, так еще с бюджета,с кармана того же народа а не с виновных (НБУ и банки), которые "почистили" банковскую систему под залогом которой было майна на 50 миллрд. $ , где оно распродали, так почему не погасили долги государства за которые населению выплачивать?
Так еще в время пандемии пусть еще поднять % процентную ставку, что бы страну что страну окончательно пустить по миру, а население с протянутой рукой померать.
Власть не хочет работать на страну, хочет только грабить, тогда пусть идет их же славами на перевыборы в сраку и так каждый год нет рузульната досвидание.
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10.06.2020 13:07 Відповісти
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10.06.2020 14:59 Відповісти
МВФ дает кредиты и ухудшает прогноз! Может пора стране, что то делать, чтобы прогнозы такие не сбывались! Нужно коррупцию во власти и во всех структурах уничтожить, но кто ж ее уничтожит, если вся люди олигархов во всей власти и во всех структурах. С этой организованной преступностью захватившей страну, прогноз может быть намного хуже прогноза МВФ! Может быть так, как Украина захочет, может быть гораздо хуже, а может Украина и вообще стать развинтившей страной. Все зависит от действий и пути!
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10.06.2020 14:19 Відповісти
Ну що зЄ-барани - свято починаеться...- все ще попереду...
Як сказав ваш кормчий - повна срака - тепер спитайте себе та його - чому...
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10.06.2020 14:57 Відповісти

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