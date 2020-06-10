МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2%

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в релизе Фонда в связи с утверждением 18-мес. программы stand by для Украины на $5 млрд в ночь на среду, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% – в следующем и чуть уменьшится до 1,9% ВВП в 2022 году, тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в этом году до 2% ВВП и в следующем – до 2,4% ВВП.

Ранее Нацбанк Украины заявил, что ухудшит прогноз падения экономики Украины. НБУ ожидает более глубокого падения ВВП Украины в 2020 году, по сравнению с прогнозируемым в апреле снижением на 5%.

Аналитики BofA Global Research вновь ухудшили прогноз динамики реального ВВП Украины: в 2020 году они теперь ожидают его падения на 6,8% по сравнению с 5,6% ранее, а в следующем – роста на 6,5% вместо прежней оценки в 7,4%

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 3,5%.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.