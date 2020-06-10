В Украине за сутки выявили более 500 новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 28 тысяч 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, на 10 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 28381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев. Всего проведено 445 940 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 10 июня поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1192 случая;
Волынская область - 1214 случаев;
Днепропетровская область - 973 случая;
Донецкая область - 246 случаев;
Житомирская область - 973 случая;
Закарпатская область - 1448 случаев;
Запорожская область - 502 случая;
Ивано-Франковская область - 1622 случая;
Кировоградская область - 562 случая;
Киев - 3580 случаев;
Киевская область - 1865 случаев;
Львовская область - 2289 случаев;
Луганская область - 54 случая;
Николаевская область - 309 случаев;
Одесская область - 1028 случаев;
Полтавская область - 276 случаев;
Ровенская область - 2122 случая;
Сумская область - 198 случаев;
Тернопольская область - 1313 случаев;
Харьковская область - 1338 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 520 случаев;
Черновицкая область - 3757 случаев;
Черкасская область - 501 случай;
Черниговская область - 320 случаев.
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