В Украине за сутки выявили более 500 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 28 тысяч 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, на 10 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 28381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев. Всего проведено 445 940 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 10 июня поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1192 случая;

Волынская область - 1214 случаев;

Днепропетровская область - 973 случая;

Донецкая область - 246 случаев;

Житомирская область - 973 случая;

Закарпатская область - 1448 случаев;

Запорожская область - 502 случая;

Ивано-Франковская область - 1622 случая;

Кировоградская область - 562 случая;

Киев - 3580 случаев;

Киевская область - 1865 случаев;

Львовская область - 2289 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 309 случаев;

Одесская область - 1028 случаев;

Полтавская область - 276 случаев;

Ровенская область - 2122 случая;

Сумская область - 198 случаев;

Тернопольская область - 1313 случаев;

Харьковская область - 1338 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 520 случаев;

Черновицкая область - 3757 случаев;

Черкасская область - 501 случай;

Черниговская область - 320 случаев.