"Мотор Сич" возобновляет авиарейсы из Запорожья

Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о возобновлении выполнения рейсов с 15 июня.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

15 июня возобновляются рейсы по маршрутам Запорожье - Киев и Киев - Запорожье, а 1 июля – Запорожье - Минск и Минск - Запорожье.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятия по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".