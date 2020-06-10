МВФ уже направил Украине $2 миллиарда по новой программе, – Рашкован

Международный валютный фонд уже направил в Украину $2,1 млрд в рамках новой программы общей суммой в $5 млрд, сообщил представитель фонда Владислав Рашкован.

Об этом Рашкован написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Первый транш в 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину – будет на счетах Правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - сообщил Рашкован.

Рашкован напомнил, что Совет директоров МВФ утвердил новую программу Stand-by для Украины в ночь на 10 июня. Программа рассчитана на 18 месяцев с общей суммой $5 млрд.

"Украинская программа Stand-by – первая новая структурная программа (upper credit tranche program), которую утвердил Совет директоров МВФ с 26 марта этого года (когда Фонд перешел на работу в условиях карантина); с 26 марта и до сегодня утверждались только программы emergency financing или же (чтобы предоставить больше средств в бюджет для реакции на пандемию) немного видоизменялись условия ранее утвержденных программ (programs were augmented)", - объяснил он.