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МВФ уже направил Украине $2 миллиарда по новой программе, – Рашкован

МВФ уже направил Украине $2 миллиарда по новой программе, – Рашкован

Международный валютный фонд уже направил в Украину $2,1 млрд в рамках новой программы общей суммой в $5 млрд, сообщил представитель фонда Владислав Рашкован.

Об этом Рашкован написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Первый транш в 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину – будет на счетах Правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - сообщил Рашкован.

Рашкован напомнил, что Совет директоров МВФ утвердил новую программу Stand-by для Украины в ночь на 10 июня. Программа рассчитана на 18 месяцев с общей суммой $5 млрд.

"Украинская программа Stand-by – первая новая структурная программа (upper credit tranche program), которую утвердил Совет директоров МВФ с 26 марта этого года (когда Фонд перешел на работу в условиях карантина); с 26 марта и до сегодня утверждались только программы emergency financing или же (чтобы предоставить больше средств в бюджет для реакции на пандемию) немного видоизменялись условия ранее утвержденных программ (programs were augmented)", - объяснил он.

МВФ (1747) Рашкован Владислав (8)


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Ура! Ща наши укрепят гривню и падение ВВП в 8% будет казаться чудом чудным...
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10.06.2020 12:44 Відповісти
иканомика просто в попе у людей тупо нет денег надо стаеок включать и раздовать деньги если курс просядет будет только лучше
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10.06.2020 15:03 Відповісти
"Рост обеспокоенности Ермака видно невооруженным глазом. Ермак надеялся что Саакашвили займется вопросами контактов с США и МВФ, но случилось по другому. - Саакашвили полез во внутренние расклады."
"За последнюю неделю Разумков дважды встречался с Коломойским. Судя по всему следующий проект Коломойского будет связан именно с Разумковым. Мы напомним, что именно Разумков был кандидатом от Коломойского на кресло премьера, но тогда Зеленскому удалось протолкнуть Гончарука. Сейчас ситуация между Зеленским и Разумковым начинает накаляться и Коломойсктй очень четко вписывает свой новый проект под это. Зеленский знает об этом и реагирует очень нервно пытаясь привлечь к себе "Голос"."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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11.06.2020 09:01 Відповісти

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