ЕС продлит санкции против РФ за оккупацию Крыма, – посол

Европейский Союз продлит еще на один год пакет санкций против РФ, введенный за оккупацию Крыма, сообщает постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

Об этом Точицкий написал в Twitter, сообщает БизнесЦензор.

"Единство и солидарность ЕС уничтожили отчаянные усилия России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" санкций будет продлен еще на один год", - сообщает посол.

20 июня 2019 года лидеры Европейского Союза продлили до 23 июня 2020 года запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Крым и импортировать товары с полуострова.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крым.