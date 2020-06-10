Кабмин изменил расчет стоимости газа в тарифах на отопление (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, внес изменения в порядок формирования тарифов на отопление и централизованное снабжение горячей водой.

Как пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, постановление предусматривает изменение порядка формирования тарифов в условиях функционирования рынка природного газа, когда его стоимость для теплопоставляющих предприятий меняется каждый месяц, передает БизнесЦензор.

"Одним из ключевых предлагаемых изменений является возможность предоставить предприятиям ТКЭ при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась во время предыдущего отопительного сезона. Это 4 048 грн за тысячу кубометров", – сказал министр.

"При этом устанавливается обязательство для предприятий ТКЭ после завершения отопительного периода проводить анализ расходов и пересчитывать стоимость тепловой энергии, чтобы отобразить разницу, которая возникнет в тарифах будущего отопительного периода", – уточнил Чернышов.

Глава Минрегиона подчеркнул, что такие изменения не приведут к повышению платежей для потребителей, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятий ТКЭ учитывается цена газа в размере 6 235 грн за тысячу кубометров.

Соответствующее постановление №467 от 10 июня вечером в среду обнародовано на официальном правительственном портале.

Кроме изменения порядка учета в тарифах цены на газ, документом также предусмотрено, что в тарифах на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку производителем могут быть учтены оборотные средства за счет планируемой прибыли в объеме до 2% полной планируемой себестоимости тепловой энергии.

"Такие средства направляются лицензиатом на финансирование расходов, связанных с приобретением природного газа, электрической энергии, а также на другие расходы, связанные с производством, транспортировкой и поставкой тепловой энергии", – сказано в документе.

Кроме того, постановлением предусмотрено включение в тарифы на отопление и горячую воду оплаты компаниями ТКЭ услуг по транспортировке и распределению природного газа.

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Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, предприятия теплокоммунэнерго пересчитывали тарифы на отопление и горячую воду с учетом актуальной цены на газ каждый месяц.