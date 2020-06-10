Кабмин изменил расчет стоимости газа в тарифах на отопление (обновлено)
Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, внес изменения в порядок формирования тарифов на отопление и централизованное снабжение горячей водой.
Как пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, постановление предусматривает изменение порядка формирования тарифов в условиях функционирования рынка природного газа, когда его стоимость для теплопоставляющих предприятий меняется каждый месяц, передает БизнесЦензор.
"Одним из ключевых предлагаемых изменений является возможность предоставить предприятиям ТКЭ при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась во время предыдущего отопительного сезона. Это 4 048 грн за тысячу кубометров", – сказал министр.
"При этом устанавливается обязательство для предприятий ТКЭ после завершения отопительного периода проводить анализ расходов и пересчитывать стоимость тепловой энергии, чтобы отобразить разницу, которая возникнет в тарифах будущего отопительного периода", – уточнил Чернышов.
Глава Минрегиона подчеркнул, что такие изменения не приведут к повышению платежей для потребителей, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятий ТКЭ учитывается цена газа в размере 6 235 грн за тысячу кубометров.
Соответствующее постановление №467 от 10 июня вечером в среду обнародовано на официальном правительственном портале.
Кроме изменения порядка учета в тарифах цены на газ, документом также предусмотрено, что в тарифах на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку производителем могут быть учтены оборотные средства за счет планируемой прибыли в объеме до 2% полной планируемой себестоимости тепловой энергии.
"Такие средства направляются лицензиатом на финансирование расходов, связанных с приобретением природного газа, электрической энергии, а также на другие расходы, связанные с производством, транспортировкой и поставкой тепловой энергии", – сказано в документе.
Кроме того, постановлением предусмотрено включение в тарифы на отопление и горячую воду оплаты компаниями ТКЭ услуг по транспортировке и распределению природного газа.
Читайте также: Оржель анонсировал рекордно низкие цены на газ в феврале и марте
Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.
Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".
Таким образом, предприятия теплокоммунэнерго пересчитывали тарифы на отопление и горячую воду с учетом актуальной цены на газ каждый месяц.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И закрыть ее можно ТОЛЬКО за счет новых поборов и грабежей населения..
Поэтому когда пишут "не приведут к повышению платежей для потребителей" - смешно))
Впрочем, зебилы будут хавать.. до момента платежей))
Кабинет министров планирует на июль 2020 г. подорожание газа на 22-25%.
а почему прошлогодняя? а не за прошлый квартал, месяц? рынок диктует свои цены каждый день и сегодня, при такой низкой цене, почему цена на газ, закладываемая на новый сезон должна отталкиваться от прошлогодней, большой???? а рожа не треснет!?!
моду взяли!!! за транспортировку - по кубам прошлого года...почему??? как можно экономить?
от аферисты !!!!
мої родичі з села бідкаються, у минулому році зима була (зима була ...як зима)))) і вони обігрівалися газом, сплачували не мало (і дорчі, Ви правду сказали - у той тариф було вже закладено і доставку також), а вцьому році зима була 6 днів, тож вони спокійно обходилися без обігріву і по кубам там виходило мало..але, якісь дивні розрахунки за доставку у цьому року не по кубам цього року, а за минулий рік, і тому в них виходило по 60-70 грн за газ і по 400 за доставку (за ніфіга!!! можно сказати) матюкалися ...але платять так цілій рік (ну пів року фактично) і сподіваються що в наступному, за доставку буде меньше...
наівняк!!! придумають ще якусь... хрінь!!!
колись ціна була і $350,
вони ще б про таку ціну згадали
при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась во время предыдущего отопительного сезона. Это 4 048 грн за тысячу кубометров",//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Источник: https://biz.censor.net/n3201114
Ключевые слова "предыдущего".Так у нас есть "рынок природного газа" или только его видимость? Мировая цена на нефть упала в 5 раз,а цена на газ привязана к цене на нефть,значит она должна быть максимум 1 куб = 1,5 грн (оставляя 200% прибыли на "харчевание"разных структур,облепивших ГТС) . Куча вновь образованных законами 2018г паразитических ОА,ООО и пр "Рогов с копытами" на сходке типа "лохобиржи" назначили цену 4048грн-в 3 раза больше реальной,рыночной.(платежка №1). А если брать газ собственной(укр) добычи(ст13) - скважины - государственные,газ-общенародный,бесплатный,ГТС-трубы-государственные,перекачку газа ,ремонт и обслуживание системы обеспечивают облгазы,содержащие технику и персонал(платежка №2), получается вообще смешная цена,пусть 1000 грн за 1000 куб.м.. Т.е у нас есть все условия для развития реальной экономики. Ценнейшее энергетическое и химическое сырье -уголь,доля которого в мировом энергобалансе состовляет 41%-оказывается нам тоже не нужен,надо шахты обанкротить и продать за копейки,уничтожив металлургию,химпром и ТЭЦ. Это как отдай жену дяде ,а сам иди к ....МВФ за траншами с условиями.. Как то это не совсем правильно,да и бюджет надо чем-то наполнять... Всем добра.