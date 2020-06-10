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Кабмин изменил расчет стоимости газа в тарифах на отопление (обновлено)

Кабмин изменил расчет стоимости газа в тарифах на отопление (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, внес изменения в порядок формирования тарифов на отопление и централизованное снабжение горячей водой.

Как пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, постановление предусматривает изменение порядка формирования тарифов в условиях функционирования рынка природного газа, когда его стоимость для теплопоставляющих предприятий меняется каждый месяц, передает БизнесЦензор.

"Одним из ключевых предлагаемых изменений является возможность предоставить предприятиям ТКЭ при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась во время предыдущего отопительного сезона. Это 4 048 грн за тысячу кубометров", – сказал министр.

"При этом устанавливается обязательство для предприятий ТКЭ после завершения отопительного периода проводить анализ расходов и пересчитывать стоимость тепловой энергии, чтобы отобразить разницу, которая возникнет в тарифах будущего отопительного периода", – уточнил Чернышов.

Глава Минрегиона подчеркнул, что такие изменения не приведут к повышению платежей для потребителей, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятий ТКЭ учитывается цена газа в размере 6 235 грн за тысячу кубометров.

Соответствующее постановление №467 от 10 июня вечером в среду обнародовано на официальном правительственном портале.

Кроме изменения порядка учета в тарифах цены на газ, документом также предусмотрено, что в тарифах на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку производителем могут быть учтены оборотные средства за счет планируемой прибыли в объеме до 2% полной планируемой себестоимости тепловой энергии.

"Такие средства направляются лицензиатом на финансирование расходов, связанных с приобретением природного газа, электрической энергии, а также на другие расходы, связанные с производством, транспортировкой и поставкой тепловой энергии", – сказано в документе.

Кроме того, постановлением предусмотрено включение в тарифы на отопление и горячую воду оплаты компаниями ТКЭ услуг по транспортировке и распределению природного газа.

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Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, предприятия теплокоммунэнерго пересчитывали тарифы на отопление и горячую воду с учетом актуальной цены на газ каждый месяц.

Автор: 

газ (7929) опалення (562) комунальне підприємство (30) комунальні послуги (337) Олексій Чернишов (110)


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Топ коментарі
+17
у зебильной власти - огромная дыра в бюджете, возникшая ДО коронавируса..
И закрыть ее можно ТОЛЬКО за счет новых поборов и грабежей населения..
Поэтому когда пишут "не приведут к повышению платежей для потребителей" - смешно))
Впрочем, зебилы будут хавать.. до момента платежей))
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10.06.2020 14:46
+13
при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась во время предыдущего отопительного сезона - цитата

а почему прошлогодняя? а не за прошлый квартал, месяц? рынок диктует свои цены каждый день и сегодня, при такой низкой цене, почему цена на газ, закладываемая на новый сезон должна отталкиваться от прошлогодней, большой???? а рожа не треснет!?!
моду взяли!!! за транспортировку - по кубам прошлого года...почему??? как можно экономить?
от аферисты !!!!
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10.06.2020 14:51
+5
можно ли повысить цену на отопление, использующее в качестве топлива газ, цена на который падает? оказывается очень даже можно!
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10.06.2020 16:41
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у зебильной власти - огромная дыра в бюджете, возникшая ДО коронавируса..
И закрыть ее можно ТОЛЬКО за счет новых поборов и грабежей населения..
Поэтому когда пишут "не приведут к повышению платежей для потребителей" - смешно))
Впрочем, зебилы будут хавать.. до момента платежей))
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10.06.2020 14:46 Відповісти
п.с. кстати, в тему "не приведут к повышению платежей":
Кабинет министров планирует на июль 2020 г. подорожание газа на 22-25%.
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10.06.2020 19:30 Відповісти
при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась во время предыдущего отопительного сезона - цитата

а почему прошлогодняя? а не за прошлый квартал, месяц? рынок диктует свои цены каждый день и сегодня, при такой низкой цене, почему цена на газ, закладываемая на новый сезон должна отталкиваться от прошлогодней, большой???? а рожа не треснет!?!
моду взяли!!! за транспортировку - по кубам прошлого года...почему??? как можно экономить?
от аферисты !!!!
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10.06.2020 14:51 Відповісти
И после всего Вас еще что-то удивляет? Такого дешевого газа, как сейчас, давно не было, ну жаба же задавит населению продавать газ по реальной цене. А прошлогодняя значит - дороже. И если кто-то верит, что следующий год им посчитают по ценам этого, то их ждет огромное разочарование, потому что на следующий год Кабмин снова изменит расчет стоимости газа в тарифах на отопление. По таким же схемам и субсидия работает... сначала считали доход за прошлый год, потом за пол года, потом за "последний квартал предыдущего месяца хрен знает какого числа" , одним словом все чтобы народу меньше дать и побольше обобрать .
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10.06.2020 19:41 Відповісти
не то чтобы "удивляет"...а скорее раздражает... болтология и словоблудие, которые маскируют хитрое желание нае...всех и загрести сразу миллионы на ровном месте (не напрягаясь)
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10.06.2020 19:59 Відповісти
Я читав ту постанову нкре: там про минулий 2019 рік нічого немає. Написано: оплата послуг від обьєму спожитого газу. Тобто спалив 10 кубів, заплати за доставку 10 кубів. А те, що вони беруть вартість доставки з огляду на минулий рік, то може я в цьому році вдесятеро менше споживатиму? І за доставку минулорічного газу вже сплачено, бо доставка входила в тариф. Якщо розумно розвязувати проблему оплати послуг облгазу, то вони повинні порахувати свої затрати (калькуляцію зробити) і виставити на обговрення споживачів. І ми побачимо, що отих та інших робіт не виконувалося взагалі а гроші списувалися. Тож нкре зробила типу подарунок газовикам. але будь-який справедливий суд оспорить законність тих сум у платіжках. Бо взяті зі стелі (планів продажів газу на майбутнє).
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11.06.2020 15:51 Відповісти
так! згоден з кожним Вашим словом...
мої родичі з села бідкаються, у минулому році зима була (зима була ...як зима)))) і вони обігрівалися газом, сплачували не мало (і дорчі, Ви правду сказали - у той тариф було вже закладено і доставку також), а вцьому році зима була 6 днів, тож вони спокійно обходилися без обігріву і по кубам там виходило мало..але, якісь дивні розрахунки за доставку у цьому року не по кубам цього року, а за минулий рік, і тому в них виходило по 60-70 грн за газ і по 400 за доставку (за ніфіга!!! можно сказати) матюкалися ...але платять так цілій рік (ну пів року фактично) і сподіваються що в наступному, за доставку буде меньше...
наівняк!!! придумають ще якусь... хрінь!!!
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11.06.2020 16:13 Відповісти
Я заплатив лише за перший місяць 240 і все. Рвавсь у газ писати заяву - кажуть карантин, не можна фізично явитись. Ну я і чекаю відміни карантину. Але добре було б аби всі споживачі обьєдналися і висунули облгазам звинувачення у шахрайстві.
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11.06.2020 16:53 Відповісти
Сейчас цена для промышленности 3200 а они хотят сделать 4000 на следующий сезон. Вроде и жулики но это смотря почем газ будет ближе к ноябрю, на хабе он вполне может подорожать.
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10.06.2020 15:01 Відповісти
У этих, как у мокшан совсем, люди - новая нефть.
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10.06.2020 15:46 Відповісти
Вообще обычная практика расчета. Посмотрим как реализуют на практике...
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10.06.2020 15:47 Відповісти
можно ли повысить цену на отопление, использующее в качестве топлива газ, цена на который падает? оказывается очень даже можно!
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10.06.2020 16:41 Відповісти
курви..
колись ціна була і $350,
вони ще б про таку ціну згадали
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10.06.2020 17:14 Відповісти
Как пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, постановление предусматривает изменение порядка формирования тарифов в условиях функционирования рынка природного газа,\\\\\ и далее\\\\Источник: https://biz.censor.net/n3201114
при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась во время предыдущего отопительного сезона. Это 4 048 грн за тысячу кубометров",//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Источник: https://biz.censor.net/n3201114
Ключевые слова "предыдущего".Так у нас есть "рынок природного газа" или только его видимость? Мировая цена на нефть упала в 5 раз,а цена на газ привязана к цене на нефть,значит она должна быть максимум 1 куб = 1,5 грн (оставляя 200% прибыли на "харчевание"разных структур,облепивших ГТС) . Куча вновь образованных законами 2018г паразитических ОА,ООО и пр "Рогов с копытами" на сходке типа "лохобиржи" назначили цену 4048грн-в 3 раза больше реальной,рыночной.(платежка №1). А если брать газ собственной(укр) добычи(ст13) - скважины - государственные,газ-общенародный,бесплатный,ГТС-трубы-государственные,перекачку газа ,ремонт и обслуживание системы обеспечивают облгазы,содержащие технику и персонал(платежка №2), получается вообще смешная цена,пусть 1000 грн за 1000 куб.м.. Т.е у нас есть все условия для развития реальной экономики. Ценнейшее энергетическое и химическое сырье -уголь,доля которого в мировом энергобалансе состовляет 41%-оказывается нам тоже не нужен,надо шахты обанкротить и продать за копейки,уничтожив металлургию,химпром и ТЭЦ. Это как отдай жену дяде ,а сам иди к ....МВФ за траншами с условиями.. Как то это не совсем правильно,да и бюджет надо чем-то наполнять... Всем добра.
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10.06.2020 18:29 Відповісти
Тем временем мировая цена упала до 1.2 - 1.5 грв . за куб !!!
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10.06.2020 18:45 Відповісти
Ой дурак, не путай цену на хабе и у потребителя, да в ЕС только доставка 6 грн за куб
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10.06.2020 20:54 Відповісти
https://biz.censor.net/user/470977. Контужений ? Іпанутий ?
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11.06.2020 10:03 Відповісти
Для тупых !!! Ещё раз :*Тем временем мировая цена упала до 1.2 - 1.5 грв . за куб !!! * И больше ничего не сказано ! При чём здесь доставка - умник Кабмин изменил расчет стоимости газа в тарифах на отопление - Цензор.НЕТ 6922 ...!
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29.06.2020 18:03 Відповісти
Кто вкурсе,если газ в квартире отрезан,имеют право насчитывать за доставку газа отдельной платежкой? Спасибо
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10.06.2020 20:26 Відповісти
Я читав ту постанову нкре: там про минулий 2019 рік нічого немає. Написано: оплата послуг від обьєму спожитого газу. Тобто спалив 10 кубів, заплати за доставку 10 кубів. А те, що вони беруть вартість доставки з огляду на минулий рік, то може я в цьому році вдесятеро менше споживатиму? І за доставку минулорічного газу вже сплачено, бо доставка входила в тариф. Якщо розумно розвязувати проблему оплати послуг облгазу, то вони повинні порахувати свої затрати (калькуляцію зробити) і виставити на обговрення споживачів. І ми побачимо, що отих та інших робіт не виконувалося взагалі а гроші списувалися. Тож нкре зробила типу подарунок газовикам. але будь-який справедливий суд оспорить законність тих сум у платіжках. Бо взяті зі стелі (планів продажів газу на майбутнє).
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11.06.2020 15:54 Відповісти
Будет повышение это факт, меняет система начисления, потому что в прошлом году цена приблизительно была ровная, а в этом цена упала, так что бы не снижать это, суки и меняют, а Фирташ норму потребления газа повышает, короче как всегда в конце октября после получения платёжек новый Майдан может стать реальностью)
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10.06.2020 22:21 Відповісти
иэц мец пец перевертоц
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11.06.2020 00:24 Відповісти
Як ти доню не лягай все одно...буде секс
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11.06.2020 07:06 Відповісти
Когда я слышу, что власть делает что либо во благо народа, то инстинктивно проверяю карманы - сколько ******** в этот раз.
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11.06.2020 14:14 Відповісти

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