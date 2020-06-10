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Полиция решила оштрафовать Зеленского за нарушение карантина в Хмельницком

Полиция решила оштрафовать Зеленского за нарушение карантина в Хмельницком

По факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Владимира Зеленского полицейские составили административные протоколы на собственника и посетителей кафе.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, составленные административные материалы будут переданы на рассмотрение суда, передает БизнесЦензор.

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе – президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", – сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что наказание по указанной статье предусмотрено в виде штрафа в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Напомним, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабмина, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.

Позже Зеленский и Ляшко поясняли, что якобы таким образом президент проводил проверку готовности кафе к работе после ослабления карантина.

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Зеленський Володимир (2508) карантин (2077) Нацполіція (509) штраф (1112) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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