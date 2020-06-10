Прокуратура предъявила подозрение первому назначенному Зеленским главе ОГА

Прокуратура Львовской области предъявила подозрение бывшему председателю Львовской областной государственной администрации в служебной халатности, повлекшей ущерб государству в сумме более 7 млн грн.

Об этом сообщила руководитель прокуратуры Львовской области Ирина Диденко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно версии следствия, в 2019 году чиновник подписал распоряжение, которым передал в собственность частной компании земельный участок площадью 15 гектаров, расположенный на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области. Речь идет об участке за селом Стрелки для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7,23 млн грн.

Однако на этом участке находится проточное озеро площадью более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности.

По словам Диденко, прокуратура готовит иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства.

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В деле речь идет об отчуждении из государственной собственности озера и прибрежной зоны для ООО "Узлісся", владельцем которого является львовский бизнесмен Игорь Кривецкий. В селе Стрелки построен принадлежащий бизнесмену гостиничный и оздоровительный центр "Эдем резорт".

Прокурор не уточнила фамилию председателя Львовской областной государственной администрации. Однако распоряжение "О продаже земельного участка несельскохозяйственного назначения" подписал 7 августа 2019 года тогдашний глава области Маркиян Мальский. Он был назначен на должность президентом Владимиром Зеленским 5 июля 2019 года и проработал на этой должности до 26 декабря того же года.

Как сообщалось, во время карантина лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отдыхала в пятизвездочном спа-отеле Edem Resort Medical&Spa на Львовщине, который принадлежит бизнесмену, заместителю председателя ВО "Свобода" и одному из основных спонсоров этой партии Игорю Кривецкому.