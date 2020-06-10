Госэкоинспекция просит возобновить полноценную работу в морских портах

Государственная экологическая инспекция хочет получить беспрепятственный доступ к портовым зонам на юге Украины для осуществления контроля загрязнения акватории моря.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение инспекции, передает БизнесЦензор.

Глава Госэкоинспекции Андрей Мальованный утверждает, что ГП "Администрация морских портов Украины" "фактически саботирует проведение проверок в портовых зонах, что приводит к безнаказанности нарушителей природоохранного законодательства".

"Недавно произошел случай, который лишний раз доказывает необходимость восстановления полноценного экологического контроля в портовых морских зонах! Госэкоинспекция в Одесской области была уведомлена о том, что грузовое судно CL TERESA под флагом Гонконга осуществило выброс неизвестного вещества бурого цвета в море близ Одессы. Во время выезда инспекторов в Одесский порт это подтвердилось. Они взяли пробы воды у вероятного источника загрязнения и составили соответствующий акт. Однако сотрудник АМПУ отказался его подписывать. К сожалению, это уже не первый случай, когда АМПУ фактически саботирует проведение проверок в портовых зонах", - цитирует пресс-служба Мальованного.

Глава Госэкоинспекции заявил, что в настоящее время инспекция существенно ограничена в работе на территории портов.

"Каждый раз, когда нужно попасть в портовую зону, приходится выписывать одноразовый пропуск, тогда как раньше инспекторы там находились постоянно и в случае каких-либо инцидентов с загрязнением акватории моря могли оперативно взять пробы воды и передать их в лабораторию. Поэтому пока инспекция полупарализована на припортовой территории, нарушители могут спокойно выбрасывать тонны вредных веществ в море и за это им, к сожалению, ничего не будет", - сказал он.

Мальованный добавил, что вопрос о возобновлении полноценной работы инспекторов в морпортах он будет ставить на высшем государственном уровне.

"Ситуация, когда инспекция несет ответственность за контроль в портовых зонах, но реально не может его осуществлять - ненормальна. Между тем из-за пандемии коронавируса этим летом Черное и Азовское моря станут объектами туристического паломничества украинцев. И будет очень обидно, если им придется купаться в нефтяных пятнах или городских стоках. Чтобы этого не произошло, Государственной экологической инспекции нужно предоставить возможность эффективно работать", - убежден он.