Кабмин дополнительно выделил 3 миллиарда на выплату помощи по безработице

10 июня на заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонд страхования на случай безработицы дополнительно 2,97 ​​млрд грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Правительство предпринимает все возможные действия, чтобы сохранить рабочие места. Но реальность такова, что карантинные меры негативно влияют на рынок труда и количество безработных увеличивается. Для того, чтобы люди получали помощь своевременно и в том объеме, который предусмотрен законом, сегодняшнее решение правительства о дополнительном финансировании является крайне важным", - прокомментировал министр развития экономики Игорь Петрашко.

В Минэкономики напомнили, что по решению правительства от 27 апреля текущего года была оказана финансовая помощь Фонду страхования на случай безработицы в объеме 1,28 млрд грн для выплаты пособия по безработице. На сегодня получена финансовая помощь в сумме 1,2 млрд грн, что составляет 94% предусмотренных объемов. Это позволило своевременно выплачивать пособие по безработице за апрель-май.

На момент выделения правительством финансовой помощи численность получателей пособия по безработице превышала прошлогодние показатели на 43%. На сегодня уже на 78% больше людей получают пособие по безработице по сравнению с прошлым годом.