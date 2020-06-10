Кабмин назначил главу нового министерства природных ресурсов

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, назначил первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирину Ставчук, возложив на нее обязанности руководителя министерства.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Ставчук Ирину Ивановну первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины", – сообщил депутат.

Ставчук с октября 2019 года занимала должность заместителя министра энергетики и охраны окружающей среды, до этого с 2017 года она работала исполнительным директором Центра экологических инициатив "Экодия".

С 2006 по 2017 год Ставчук работала в Национальном экологическом центре.

Как сообщалось, 27 мая Кабинет министров принял решение выделить в отдельную структуру Министерство экологии из Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.