Словакия изменила порядок въезда из Украины, – Госпогранслужба

С 08:00 по киевскому времени 10 июня зменяется порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины.

Об этом сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Власти страны уведомили, что на территорию Словацкой Республики позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справка от компетентного министерства, если на въезде они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или с переводом на одной из этих языков. Давность выдачи результатов такого теста не должна превышать 96 часов.

В то же время отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц с использованием мобильного приложения "Smart karanténa" ("Умный карантин").

В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней после приезда пройти лабораторный анализ на заболевания COVID-19.

Транзитный проезд через территорию Словацкой Республики разрешается при соблюдении следующих условий:

транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов после въезда, учитывая необходимую дозаправку горючим;

транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которых они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или с переводом одной из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Такие лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов после въезда, учитывая необходимую дозаправку топливом.

Сейчас на границе со Словакией функционируют пункты пропуска: