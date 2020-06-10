Кабмин назначил уполномоченного Зеленского по земельным вопросам главой Госгеокадастра

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, назначил Романа Лещенко председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Мокан уточнил, что Лещенко назначен на должность путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как сообщалось, с 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Согласно приведенной биографической справке, Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Согласно поданной декларации в реестре НАПК, Лещенко и его сын имеют два дома в Жашковском районе, а его жена – квартиру площадью 113 кв. м в Киеве.

Роман Лещенко также указал в декларации 50% уставного капитала ООО "Украинский аграрный центр", 100% в ООО "Прогрес", 100% в ООО "Агродар-Канивци".

Как сообщалось, 25 мая Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Он возглавлял Госгеокадастр с ноября 2019 года.