В Украине за год восстановят больше 100 мостов, – Криклий

Более 1️00 мостов и путепроводов будет восстановлено в первый год работы Национальной программы восстановления мостов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Более 100 мостов и путепроводов будут восстановлены в первый год работы Национальной программы восстановления мостов, которую недавно анонсировал президент", - написал Криклий.

Он отметилю что сейчас также продолжается Большое дорожное строительство, в рамках которого восстанавливаются более 70 искусственных сооружений в разных уголках Украины.