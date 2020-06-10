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В Украине за год восстановят больше 100 мостов, – Криклий

В Украине за год восстановят больше 100 мостов, – Криклий

Более 1️00 мостов и путепроводов будет восстановлено в первый год работы Национальной программы восстановления мостов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Более 100 мостов и путепроводов будут восстановлены в первый год работы Национальной программы восстановления мостов, которую недавно анонсировал президент", - написал Криклий. 

Он отметилю что сейчас также продолжается Большое дорожное строительство, в рамках которого восстанавливаются более 70 искусственных сооружений в разных уголках Украины.

Автор: 

міст (385) реконструкція (252) Криклій Владислав (238)


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