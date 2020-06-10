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Евросоюз перечислил Украине 500 миллионов евро

Евросоюз перечислил Украине 500 миллионов евро

Еврокомиссия после утверждения советом директоров МВФ новой программы stand by для Украины в ночь на среду предоставила Киеву 500 млн евро в рамках четвертой макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. передает БизнесЦензор.

Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства, отмечают в Минфине.

Получение указанного льготного кредитного ресурса стало возможным после выполнения Украиной (в конце 2019 года) всех 12 специальных условий по принятию мер для проведения реформ в сферах:

  • противодействия и борьбы с коррупцией;
  • социальной политики;
  • предупреждения отмывания денег;
  • энергетики;
  • реализации таможенной политики;
  • реформирования налоговой и таможенной служб;
  • корпоративного управления в государственных банках;
  • противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
  • уменьшения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе, а также начало новой программы сотрудничества с МВФ.

"Между правительством Украины и Европейской Комиссией продолжаются консультации об условиях новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи ЕС Украине для поддержки усилий в преодолении последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19. Продолжительность программы объемом 1,2 млрд евро составит 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей, первый из которых будет безусловным", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, первый транш в рамах четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальной стоимостью 500 млн евро Украина получила в декабре 2018 года.

Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014-2020 годов четырех программ макрофинансовой помощи ЕС достигла 3,81 млрд евро.

Автор: 

транш (272) фінансування (2026) Євросоюз (5101)


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Зря... все-одно розкрадуть
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10.06.2020 18:12 Відповісти
Тут недавно Венедиктова плакалась на тему того, что у нее маленькая зарплата... Думаю, теперь ей поднимут.
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10.06.2020 19:55 Відповісти
Умение Украины вышибать из западных кредиторов деньги под предлогами "А то все сдохнем, придет Путин и придвинет свои танки к вашим границам!" - действует безотказно для старой и трусливой Европы.
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10.06.2020 19:56 Відповісти
Вся суть управления государством ето взять кредит у МВФ под 0,125% годовых, перечислить их в свои банки, перевести в гривню и давать кредиты украинцам под 26-30%. Вот вам и чистая прибыли банков о которой хвалятся то одна власть то другая. А народ был нищий стал еще беднее.
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10.06.2020 20:09 Відповісти
В нашем деле главное вовремя ********.
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11.06.2020 12:23 Відповісти

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