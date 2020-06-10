ЕИБ готов возобновить обсуждение проекта Каневской ГАЭС

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов и впредь оказывать поддержку правительству Украины и госкомпании "Укргидроэнерго" в модернизации и обновлении гидроэлектростанций, в частности готово возобновить обсуждение проекта Каневской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в случае соответствующей просьбы правительства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В случае, если это произойдет (обращение правительства), следует пересмотреть ряд условий кредитования, в том числе заинтересованность других международных финансовых организаций в софинансировании проекта, учитывая большой размер проекта, соблюдение экологических и социальных стандартов ЕИБ, а также готовность соблюдать инструкции ЕИБ по закупкам", – сообщил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Он уточнил, что ЕИБ обычно покрывает до 50% общей стоимости проекта.

Как сообщалось, Кабинет министров в начале июня одобрил с доработкой проект правок в госбюджет на 2020 год по предоставлению государственных гарантий ЧАО "Укргидроэнерго" для реализации проектов по достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительству Каневской ГАЭС.

"С целью обеспечения стабильной работы энергосистемы существует безотлагательная потребность в строительстве маневренных мощностей. Уже принято решение о достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительству Каневской ГАЭС. "Укргидроэнерго" ищет источники финансирования такого строительства и подписало несколько меморандумов с иностранными компаниями", – прокомментировала это решение врио главы Минэкоэнерго Ольга Буславец.

"Укргидроэнерго" в 2019 году подписало с германской Inpec Engineering GmbH меморандум о сотрудничестве в вопросе строительства в Украине ГЭС. Стороны обсуждали возможность совместной реализации проектов, таких как строительство Каневской ГАЭС, Каховской ГЭС-2 и третьей очереди Днестровской ГАЭС. "Укргидроэнерго" также в марте 2019 года подписало меморандум с турецкой строительной группой Ozaltin Holding о сотрудничестве при сооружении Каневской ГАЭС.

ЕИБ летом 2015 года сообщал о рассмотрении своего участия в проекте строительства Каневской ГАЭС мощностью 1 тыс. МВт с возмодным финансированием со стороны банка 400 млн евро при общей стоимости проекта 1,283 млрд евро.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт. Государство владеет 100% акций общества.