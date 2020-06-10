"Приватбанк" запустил сервис для оплаты штрафов за нарушение ПДД

"Приватбанк" добавил в "Приват24" новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня 2020 года.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Сервис доступен всем клиентам банка в новой десктоп-версии "Приват24" и мобильном банке Privat24 для Android и iOs.

Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушения ПДД". В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушения ПДД".

"Приват24" автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа.

Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к "Приват24".