Шмыгаль пригрозил уголовным делом из-за долгов по зарплате на шахте Кропачева

Кабинет министров будет инициировать возбуждение уголовного дела относительно задержек оплаты труда работников ГП "Краснолиманская".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Напомню, невыплата зарплаты – это уголовная ответственность. Если в ближайшее время вопрос с зарплатой работникам ГП "Краснолиманская" не будет решен, то мы будем инициировать возбуждение уголовного дела, чтобы защитить права и интересы работающих на шахте", – сказал премьер.

По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, она в ближайшее время встретится для решения вопроса и с руководителем ГП "Краснолиманское", и с руководителем ООО "Краснолиманское", подчеркнув, что именно на частном предприятии, а не на государственном, ведется добыча угля.

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Напомним, ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.

Одноименную с государственной шахтой фирму основали менеджеры бизнесмена Игоря Гуменюка – Александр Нелюб и Валерий Дудинов. Позже Гуменюк купил контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго", по версии СМИ, в пользу старшего сына тогдашнего президента Виктора Януковича – Александра.

После побега Януковича и начала войны в Донбассе "УК "Краснолиманская" контролировалась батальоном "Днепр-1", к финансированию которого был причастен Игорь Коломойский. Позже шахта стала поставлять уголь для "Центрэнерго" по невыгодной посреднической схеме через ООО "Торговый Дом-Ресурс", подконтрольной народному депутату от БПП Сергей Трегубенко. В 2015 году его называли "смотрящим" по угольной отраслью от первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко, давнего бизнес-партнера президента Петра Порошенко.

В августе 2016 года Трегубенко в роли неофициального куратора сменил Виталий Кропачев, которого, по данным СМИ, с Кононенко познакомил нынешний замминистра МВД Антон Геращенко. Кропачев сначала стал совладельцем частной "Краснолиманской", а позже полный контроль перешел к его семье, когда совладелицей фирмы стала его дочь Юлия Кропачева.

Кропачев также стал владельцем углеобогатительных фабрик "Украина", "Россия" и "Мирноградская".

После избрания президентом Владимира Зеленского, Игорь Коломойский сообщил, что "Центрэнерго" возглавил "понятный" ему менеджер Владимир Потапенко. При этом круг поставщиков топлива для "Центрэнерго" изменился и крупнейшими покупателями электроэнергии "Центрэнерго" стали предприятия бизнес-группы "Приват". Госпредприятие продавало электроэнергию на бирже только избранным компаниям, игнорируя более дорогие предложения независимых игроков рынка

Сам Кропачев в феврале в интервью сказал, что сейчас "Центрэнерго" на 90% обеспечено российским углем, его же обогатительные фабрики простаивают с июня прошлого года. Добыча на шахте "Краснолиманская", по данным Кропачева, упала втрое.

В феврале шахтеры "УШ "Краснолиманская" провели акции протесты с требованием показать многомесячные долги по зарплате.