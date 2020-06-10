Польская LOT отменила все международные рейсы до 30 июня

Авиакомпания LOT отменила все международные рейсы до 30 июня из-за нестабильной ситуации на авиационном рынке и различных ограничений на путешествия, связанные с коронавирусом.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Сейчас авиакомпания выполняет только внутренние рейсы в Польше, которые восстановила с 1 июня.

В день LOT совершает около 30 перелетов между Варшавой и Гданськом, Краковом, Познанью, Жешувом, Щецином, Вроцлавом, Зеленой-Гурой, а также между Краковом и Гданськом. Частота полетов на каждой линии составляет от одного до трех раз в день.

Данное расписание действует до 19 июня. В дальнейшем авиакомпания может его изменить, расширив внутреннюю маршрутную сеть.

Обязательным для пассажиров является ношение маски во время всего полета. В качестве дополнительной мэры правительство Польши запретило авиакомпаниям заполнять салоны в самолетах более чем 50% от числа посадочных мест.