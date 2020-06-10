Местные бюджеты увеличили депозиты в мае на 525 миллионов

Депозиты местных бюджетов (без учета ликвидированных и проблемных банков) выросли на 525 млн грн, или на 6,7% – до 7,84 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.

Так, в апреле и марте депозиты уменьшались – соответственно на 591 млн грн и 44 млн грн.

Госказначейство уточняет, что больше всего денег в мае положили на депозитные счета местные бюджеты Харьковской – 210,2 млн грн (17,4% от суммы на начало мая), Днепропетровской – 166,4 млн грн (30,9%) и Донецкой – 73,6 млн грн (2,5%) областей.

Наибольшие депозиты в банках оставались на начало июня у местных бюджетов Донецкой (3,06 млрд грн), Харьковской (1,42 млрд грн), Днепропетровской (704 млн грн), Полтавской (576 млн грн) и Винницкой (384 млн грн) областей.

Местные бюджеты Николаевской, Одесской и Херсонской областей, а также Киева не имеют средств на депозитных счетах в банках.