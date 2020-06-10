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Ford и Volkswagen договорились о совместном производстве электромобилей

Ford и Volkswagen договорились о совместном производстве электромобилей

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. и германский концерн Volkswagen AG объявили о заключении соглашений о сотрудничестве в проектах по производству электромобилей, коммерческих и беспилотных автомобилей.

Соглашение не подразумевает перекрестного владения, однако компании ожидают, что оно приведет к "значительному повышению эффективности" деятельности обоих автопроизводителей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В рамках сделки Ford будет производить новые электромобили для Европы начиная с 2023 года на платформе Volkswagen. В свою очередь германский автоконцерн будет собирать однотонный грузовой фургон, разработанный Ford, а также грузовой пикап на платформе Ford Ranger начиная с 2022 года.

Компании также будут сотрудничать с Argo AI в разработке беспилотных автомобилей.

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авто (4126) виробництво (1297) співпраця (643) Volkswagen (217) Ford (62)


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