Lufthansa планирует восстановить 90% среднемагистральных маршрутов до конца лате

Lufthansa Group к сентябрю хочет восстановить 90% своих среднемагистральных маршрутов и 70% дальней сети, однако с сокращенной частотой полетов.

Непосредственно немецкий авиаперевозчик осенью планирует выполнять из своих хабов во Франкфурте и Мюнхене каждую неделю 100 рейсов в Северную Америку, 90 – в Азию, 20 – на Ближний Восток и 25 – в Африку, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

В соответствии с новыми планами Lufthansa возобновит полеты в Виндхук, Найроби, Берут, Эр-Рияд, Хьюстон, Бостон, Ванкувер, Гонконг и Сингапур.

Среднемагистральную сеть в сентябре авиакомпания будет обслуживать 1800 рейсами в неделю. Из Франкфурта заявлено 102 направления средней дальности, из Мюнхена - 88.

Также Lufthansa постепенно начала возвращать свой сервис к привычному уровню после недавнего сокращения, вызванного мерами безопасности.

Например, на рейсах средней дальности в бизнес-классе теперь вновь раздаются напитки и предоставляется стандартное питание.

На дальних рейсах во всех классах обслуживания выбор напитков вернули на докризисный уровень, а в первом и бизнес-классе пассажирам позволили вновь выбирать блюдо.

В качестве дополнительной меры безопасности Lufthansa начала раздавать пассажирам перед вылетом дезинфицирующие салфетки и требует от путешественников находиться в самолете в масках.

Согласно ранее объявленным планам, в июне сразу три авиакомпании Lufthansa Group планируют возобновить полеты в аэропорт "Борисполь", однако по сокращенному расписанию.

Lufthansa с 15 июня хочет открыть рейсы Франкфурт-Киев, Swiss с 21 июня – рейсы Цюрих-Киев, Austrian Airlines с 23 июня – рейсы Вена-Киев.