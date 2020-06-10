Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 10 июня повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-40 копеек за литр, вследствие чего средняя по стране розничная цена сжиженного газа выросла на 12 коп. – до 10,79 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть ОККО подняла цены в среднем на 22 копейки – до 11,45 грн/л. При этом цена автогаза на станциях ОККО в Винницкой области выросла на 50 коп. – до 11,49 грн/л, в Хмельницкой – на 40 копеек, а в остальных регионах – на 10-30 коп./л.

Сеть WOG в среднем повысила цены на 17 копеек – до 11,53 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 10,48 грн/л (+10 коп./л).

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 копеек – до 9,95–9,99 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Хмельницкой области, где группа увеличила цены сразу на 40 коп. – с 9,70 до 10,10 грн/л и в Ивано-Франковской (на 30 копеек) – до 9,90 грн/л.

Сети AMIC, Shell , "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, UPG и другие подняли цены на 5-40 копеек за литр.

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Как соолбщалось, за неделю с 29 мая по 5 июня средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 копеек за литр или на 3,4% – до 10,56 грн.

Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн за литр, в то время как оптовые цены на ГНС за этот период повысились на 60%.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л