Французская компания Danone остановит скандальную рекламу с российским актером, – посол

Французский производитель продуктов питания Danone остановит рекламную компанию с российским актером Михаилом Пореченковым, вызвавшую волну возмущения в Украине, а также призывы бойкотировать продукцию этого бренда.

Как передает БизнесЦензор, об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил на своей странице в Twitter.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", – написал посол.

De bonnes nouvelles. Je viens de recevoir un appel du Secrétaire général de @Danone @MathiasVicherat. La société française met fin à la campagne publicitaire avec un comédien🇷🇺 de la réputation odieuse Porechenkov. Une réaction rapide et responsable. Et l’appétit revient 😉 pic.twitter.com/BZbBRHfQ5Z — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

Пореченков снялся в российской рекламе йогурта бренда Actimel, после чего французская компания Danone была жестко раскритикована в соцсетях.

В свою очередь компания "Данон Украина" заявила, что не может влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политики в других странах, в том числе России.

Напомним, в октябре 2014 года была обнародована видеозапись, на которой российский актер Михаил Пореченков в ходе посещения Донецка вместе с боевиками открыл огонь из крупнокалиберного автоматического оружия в сторону Донецкого аэропорта, который защищали украинские военные.

СБУ и МВД Украины возбудили уголовные производства в отношении Пореченкова за участие в незаконных вооруженных формированиях и в террористической деятельности. Позже актер был включен в список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Ему запрещен въезд на территорию Украины.

Группа Danone представлена в 140 странах мира. Ей принадлежит более 190 заводов, на которых работает более 100 тыс. сотрудников. Производственные мощности Danone в Украине представлены двумя заводами: "Данон Днепр" и "Данон Кремез".