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Кабмин вновь сменил главу Агентства водных ресурсов

Кабмин вновь сменил главу Агентства водных ресурсов

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, назначил заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Михаила Хорева, возложив на него исполнение обязанностей руководителя ведомства.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В то же время Кабмин назначил Алексея Кузьменкова первым заместителем главы Госводагентства.

Как сообщалось, 27 мая Кабмин назначал Кузьменкова главой Государственного агентства водных ресурсов.

При этом пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды сообщала о назначении Кузьменкова еще 3 марта, до смены состава правительства. Однако по каким-то причинам это решение не было выполнено и, по информации на сайте Госводагентства, до конца мая его возглавлял первый заместитель главы Михаил Хорев.

Автор: 

Кабмін (7748) призначення (1143) Держводагентство (27)


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