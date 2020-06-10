Кабмин вновь сменил главу Агентства водных ресурсов

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, назначил заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Михаила Хорева, возложив на него исполнение обязанностей руководителя ведомства.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В то же время Кабмин назначил Алексея Кузьменкова первым заместителем главы Госводагентства.

Как сообщалось, 27 мая Кабмин назначал Кузьменкова главой Государственного агентства водных ресурсов.

При этом пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды сообщала о назначении Кузьменкова еще 3 марта, до смены состава правительства. Однако по каким-то причинам это решение не было выполнено и, по информации на сайте Госводагентства, до конца мая его возглавлял первый заместитель главы Михаил Хорев.