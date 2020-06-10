"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования в Винницкой области

С 10 июня "Укрзализныця" открывает продажу билетов для поездов №106/105 Одесса-Киев на станции Винница и №772/771 Хмельницкий-Киев на станции Гнивань. Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 сообщением Сумы-Винница с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решение по ослаблению противоэпидемических мер.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. Проводники каждый час во время рейса проводят уборку: моют санузлы, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.