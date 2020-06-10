Кабмин назначил главу Сервисной службы градостроительства

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, назначил Алексея Башкирова на должность главы Государственной сервисной службы градостроительства.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

До этого Башкиров занимал должность начальника отдела по работе с разрешительными документами в департаменте ГАСИ Киевской области.

Согласно поданной декларации, в прошлом году он получил 203,4 тыс. грн дохода в виде заработной платы, передает Интерфакс-Украина.

Чиновник также задекларировал 250 тыс. грн и 5,9 тыс. грн на счету в "Приватбанке", а также 200 тыс. грн, 52 тыс. евро и $27 тыс. в собственности супруги.

Башкиров владеет четвертью квартиры в Киеве площадью 87,6 кв.м, его супруга – квартирой в 55,5 кв.м. Он также арендует квартиру в столице площадью 68,6 кв.м.

В декларации чиновник также указал автомобиль Mitsubishi Lancer 2.0 2007 года выпуска.

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Как сообщалось, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Согласно плану правительства по проведению реформы сферы градостроительства в Украине, переходный период продлится с марта по май 2020 года. Далее запланированы создание Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) и запуск нового реестра (июнь 2020 года), Государственного агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (сентябрь 2020 года), введение страхования (январь 2021 года).