Банкиры спрогнозировали падение ВВП Украины на 6-8,5%

Национальный банк Украины ухудшит макроэкономический прогноз страны, в том числе оценку падения реального ВВП с 5% до 6-8,5%.

Так считают опрошенные агентством Интерфакс-Украина банкиры, передает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем, что в новом инфляционном отчете по результатам второго квартала 2020 года Нацбанк сделает корректировку своего макропрогноза, в котором ожидается ухудшение показателей макроэкономического развития, в частности, динамики реального ВВП с 5% до 6-7%", – сообщил главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен банка Аваль" Сергей Колодий.

Директор департамента стратегии "Кредобанка" Роман Лепак также считает, что последний макропрогноз НБУ, который был обнародован в конце апреля, в настоящее время слишком оптимистичен ввиду уже известных данных о значительном ускорении спада в промышленности, строительстве, транспорте и розничной торговли.

"Мы ожидаем просмотра макропрогноза НБУ уже в июне с приближением его к прогнозам, которые заложены в новом меморандуме с МВФ (ВВП к концу 2020 года на уровне 8,2%). Более реалистичная оценка макроэкономических перспектив должна предусматривать падение ВВП на 7,5-8,5% по итогам 2020 года", – отметил он.

По словам директора департамента риск-менеджмента "Аккордбанка" Николая Войткива, учитывая изменчивость внешней среды в этом году и влияние неэкономических факторов на деловую активность, макропрогнозы по Украине будут пересматриваться регулярно.

Как сообщил Колодий, в прогнозах "Райффайзен банка Аваль" заложено двузначное сокращение реального ВВП Украины во втором квартале (11-12%) и годовое падение показателя на уровне 6,3%.

"2020 год оказался настолько непредсказуемым, что делать качественные прогнозы становится довольно сложно. В РБА с начала года базовый прогноз динамики ВВП в 2020 уже пересматривался трижды", – отметил Колодий, добавив, что последний прогноз учитывает ухудшение динамики реального ВВП в первом квартале 2020 года (-1,5% г/г; 0,8 к/к) и отраслевых экономических индексов за апрель (-16,2% индекс промышленного производства; -16,7%).

По словам эксперта, если рассматривать квартальную динамику реального ВВП, банк ожидает его стремительного падения во втором квартале и постепенного восстановления к концу 2020 года и в 2021 году.

Непредсказуемость текущего года он также аргументировал различием между прогнозами ведущих мировых финансовых институтов, уточнив, что во вторник Всемирный банк обнародовал новый прогноз по Украине, в котором предусматривается сокращение реального ВВП на 3,5%, а в ночь на среду МВФ при утверждении новой программы сотрудничества с Украиной stand-by опубликовал прогноз с более существенным сокращением ВВП – на 8,2% (ухудшение с -7,7% в предыдущем прогнозе).

"Такие расхождения определены отсутствием практики учета влияния глобальной пандемии и национальных нокдаунов на динамику макроэкономических показателей. В случае Украины пока это усугубляется отсутствием стабильной положительной динамики уменьшения количества новых заражений и активно больных COVID-19, что ставит под некоторое сомнение полную отмену карантина и, соответственно, быстрое восстановление деловой активности", – пояснил Колодий.