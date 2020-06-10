Минюст запустил "платные камеры" в СИЗО еще четырех областей

Министерство юстиции запустило экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний еще в четырех СИЗО.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве. Суть проекта заключается в том, что лица, взятые под стражу, за соответствующую плату могут воспользоваться местом в камере с улучшенными бытовыми условиями", – сказала Высоцкая.

Стоимость пребывания в камере Харьковского СИЗО за 1 сутки составляет 1000 грн с человека; за неделю – 3500 грн; за месяц – 3750 грн. Сумского следственного изолятора: за 1 сутки – 600 грн; за неделю – 2000 грн; за месяц – 4100 грн. Старобельского СИЗО: за 1 сутки – 750 грн; за неделю – 2600 грн; за месяц – 3000 грн. В Государственном учреждении "Полтавская учреждение исполнения наказаний (№ 23)", стоимость за 1 сутки составляет 600 гривен с 1 человека; за неделю – 2100 грн; за месяц – 3800 грн.

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По словам заместителя министра, средства от предоставления таких платных услуг будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения ремонтов помещений следственных изоляторов.

"Проект носит экспериментальный характер и должен доказать или опровергнуть жизнеспособность идеи обеспечения нормальных условий пребывания всем заключенным при ограниченном государственном финансировании. Заключенный сможет официально обеспечить себе более комфортные условия существования по собственному желанию, так как имеет на это право, как и любое другое лицо, вина которого еще не доказана. После приговора суда пребывания в улучшенных камерах не предвидится", – добавила Высоцкая.

Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №305 от 22 апреля разрешил начать с 8 мая экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах Украины.

По данным Минюста, всего на данный момент к проекту присоединились 10 СИЗО.