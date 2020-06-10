Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

Согласно информации в декларации Медведчука, его жена телеведущая Оксана Марченко – конечный бенефициар компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Этой фирме через цепочку других компаний принадлежит 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта. В то же время в сообщении телеканала указано, что эту компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

Основным владельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский.

Также кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы – "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний она контролирует здесь долю 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала от 16 марта.

Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу "1+1" – "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ") – Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.

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Сам Коломойский заявил, что не знает о покупке семьей Медведчуков принадлежавшей Игорю Суркису доли в структуре "Студии 1+1".

"Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть, почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", – отметил бизнесмен.

На уточняющий вопрос, комфортно ли Игорю Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: "А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать – комфортно ли не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего... Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении – это уже другой вопрос".

Как сообщалось, ранее сам Виктор Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.

"Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои "любимые" американцы с марта 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", - жаловался Медведчук.

Напомним, на близкого к Медведчуку нардепа Тараса Козака оформлено владение телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".