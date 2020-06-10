Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".
Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.
Согласно информации в декларации Медведчука, его жена телеведущая Оксана Марченко – конечный бенефициар компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.
Этой фирме через цепочку других компаний принадлежит 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта. В то же время в сообщении телеканала указано, что эту компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.
Основным владельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский.
Также кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы – "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний она контролирует здесь долю 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала от 16 марта.
Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.
В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу "1+1" – "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ") – Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.
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Сам Коломойский заявил, что не знает о покупке семьей Медведчуков принадлежавшей Игорю Суркису доли в структуре "Студии 1+1".
"Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть, почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", – отметил бизнесмен.
На уточняющий вопрос, комфортно ли Игорю Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: "А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать – комфортно ли не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего... Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении – это уже другой вопрос".
Как сообщалось, ранее сам Виктор Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.
"Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои "любимые" американцы с марта 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", - жаловался Медведчук.
Напомним, на близкого к Медведчуку нардепа Тараса Козака оформлено владение телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".
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як Медведчук витягнув Зеленського із Москви - Україна завтра (05.06.2020)
Виходить, що ************* підтягували Зе до влади ще з 2005 р.
І от тепер маємо цього ЗЕ!леного неадеквата президентом.
Пенсы массово за Парашу на выборах голосовали, вот кто у нас багатый оказывается.
то-то ты любитель подрочить на фейки кремля
А всё для того - чтобы свой идиотизм https://biz.censor.net/user/467218 не сдерживал и оно раскрылось по-полной))
впрочем, после твоих зашкваров и ярко выраженного даже для зебилов идиотизма - "работать" тебе придется очееень долго))
А чому 2019, а не 2009 чи 2017?
На момент підписання https://1plus1.ua/struktura-vlasnosti Повідомлення про структуру власності Г+Г (це 2 березня 2020) президентом був клоун.
Не зробив - питання до нього...
Немало таких воювали проти раші.
Якщо етнічний росіянин поділяє погляди українців про незалежну Україну, бореться за неї, то він наш друг.
Якщо етнічний росіянин не шкодить Україні, ми ставимось до нього нейтрально.
Якщо етнічний росіянин вороже ставиться до України, робить вчинки проти неї, то він наш ворог.
Ці принципи стосуються людей будь-якої національності.
Другой вопрос - зачем это делал медведчук?
и ответ - очевиден: медведчук вместе с беней продвигал вислюка оманського как кандидата от кремля, не скрывая этого и обильно орошая зебилов кремлевской пропагандой...
Впрочем, стадо - что 73%, что 87% - никогда не умело и верит ВСЕМ фейкам кремлевской пропаганды.. вот как ты сейчас)
да-да, тот самый канал - который продвигал вислюка на выборах..
И тот самый коломойский - что хозяин этого вислюка))
Хотя, зебилы настолько тупые - что читать не умеют, и уж куда им понять - что это "обливание" - исключительно показуха для зебилов))
да-да, тот самый канал - который продвигал вислюка на выборах..
И тот самый коломойский - что хозяин этого вислюка))
Хотя, зебилы настолько тупые - что читать не умеют, и уж куда им понять - что это "обливание" - исключительно показуха для зебилов))
Ну и удержания вислюка на коротком поводке, когда тот скорешался с ахметкой..
пля, реально зебилы - не способны осознать простейшие вещи..
Медведчук + Коломойский. Как кум Путина и Зе-олигарх объединились против МВФ.
Что общего у олигарха Игоря Коломойского, любителя России Виктора Медведчука и вечной оппозиционерки Юлии Тимошенко?
вислюк оманський и его ОПГ ВЫНУЖДЕНЫ взять кредит у МВФ - иначе экономика накроется медным тазом..
Дыра в бюджете в 300 млрд.грн, которая образовалась ДО КАРАНТИНА - требует или запускать печатный станок, или умолять МВФ дать денег.. чтобы хоть на время отсрочить дефолт..
Ну нарешті всім стало ясно.
І то - прогрес!
вот кусок интервью Литвиненко про Путина и его вертикаль власти!
https://www.youtube.com/watch?v=QD2raoU542A
вот еще прочитайте, что такое Психологическая война в википедии, но сейчас пси война еще в миллион раз мощнее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Телевизор советую теперь вообще не включать. Или на дискавери максимум
Разожги у дороги костёр!
Именно благодаря им мы имеем возможность видеть декларации таких тварей как Медведчук, который усиливает свои позиции при Зеленском, концентрируя в своих руках огромный медийный ресурс.Телеканал "1+1" в последнее время показывает по вечерам треш в стиле "Надзвичайних Новин" ICTV, а ток-шоу "Право на Владу" с дебилкой Мосейчук превращается в шоу Коломойского. Чего стоит последний выпуск, где в студии собрались ручные шлюхи Коломойского (Тимошенко, Палица, Дубинский и т.д.) и всю передачу посвятили истерике против МВФ.
Короче нет у нас телевидения всё уже Мертвечуковское.
думай-тє... якщо є чим !!