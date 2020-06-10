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Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского

Медведчук стал совладельцем телеканала

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

Согласно информации в декларации Медведчука, его жена телеведущая Оксана Марченко – конечный бенефициар компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Этой фирме через цепочку других компаний принадлежит 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта. В то же время в сообщении телеканала указано, что эту компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

Основным владельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский.

Также кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы – "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний она контролирует здесь долю 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала от 16 марта.

Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу "1+1" – "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ") – Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.

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Сам Коломойский заявил, что не знает о покупке семьей Медведчуков принадлежавшей Игорю Суркису доли в структуре "Студии 1+1".

"Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть, почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", – отметил бизнесмен.

На уточняющий вопрос, комфортно ли Игорю Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: "А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать – комфортно ли не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего... Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении – это уже другой вопрос".

Как сообщалось, ранее сам Виктор Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.

"Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои "любимые" американцы с марта 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", - жаловался Медведчук.

Напомним, на близкого к Медведчуку нардепа Тараса Козака оформлено владение телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) Медведчук Віктор (358) Суркіс (175) 1+1 (36) телебачення (404)


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Топ коментарі
+22
Говно до говна
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10.06.2020 18:34
+19
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского - Цензор.НЕТ 3433
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10.06.2020 18:41
+17
Идет к тому, что скоро в Украине не останется украинских каналов, а будут каналы, враждебные для государства
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10.06.2020 19:01
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Говно до говна
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10.06.2020 18:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kEjWKzxjpNs

як Медведчук витягнув Зеленського із Москви - Україна завтра (05.06.2020)
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10.06.2020 19:51 Відповісти
Переглянув. Дякую за посилання.
Виходить, що ************* підтягували Зе до влади ще з 2005 р.
І от тепер маємо цього ЗЕ!леного неадеквата президентом.


Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского - Цензор.НЕТ 6917
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10.06.2020 23:15 Відповісти
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского - Цензор.НЕТ 3433
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10.06.2020 18:41 Відповісти
2 марта 2019 Зеля был президентом?
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10.06.2020 19:03 Відповісти
Кто это?))) В Украине был и есть президент по фамилии Порошенко, и 2 марта 2019, и сегодня 10 июня 2020. А вафлер из Кривого рога в роли Голобородьки оно приЗЕденыш.
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10.06.2020 19:12 Відповісти
Кто-то называет его президентом, а кто-то свиньей шоколадной. Такой себе "президент"...
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10.06.2020 19:38 Відповісти
свиньей шоколадной ? ))))) так называет потерпевшее голодное быдло-чернь73, которое кроме соевых сосисок по 30 гр/кг, и соевых сладких лизалок по 50 коп/шт ничего в жизни не жрало! Завидует мразь успешным и богатым.
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10.06.2020 19:46 Відповісти
"Успешные и богатые" не лазят по сайтам агитировать за свиноподобную, лицемерную, жирную скотину Петю Парашенку. Особенно если учесть, что не существует такой корреляции за Петю - богатый, против - нищий, это выдумки 8% порохоскота, дабы оправдать свою малочисленность.
Пенсы массово за Парашу на выборах голосовали, вот кто у нас багатый оказывается.
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10.06.2020 19:51 Відповісти
и поэтому пенсы начали получать по полной: от отмены субсидий до разводов с пенсиями, повышением коммуналки и прочими "нужно отменить пенсии"(с)слуги нарИда
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10.06.2020 19:53 Відповісти
А это как-то опровергает, что не существует связи между богатством и дрочерством на Парашного гетьмана, коим вы занимаетесь?
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10.06.2020 19:57 Відповісти
зебил, прав таки Фрейд: что зебилы ощущают, чем занимаются - го том и орут на форумах
то-то ты любитель подрочить на фейки кремля
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10.06.2020 19:58 Відповісти
зебил, так тебе ПО СУТИ и сказали , а ты, по причине своего идиотизма, только и делаешь что хоюкаешь та задрачиваешься))
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10.06.2020 20:02 Відповісти
Вы там все такие, адепты Парашного свинофюрера? Не удивительно, что оно так позорно проиграло и никогда уже не подымется, глядя на то, что такие полудурки его поддерживают и только.
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10.06.2020 20:10 Відповісти
бедняжко раша-задроченец https://biz.censor.net/user/467218.. всё никак не поймет - что с ним, как с животным - то пнут, то пряником поманят
А всё для того - чтобы свой идиотизм https://biz.censor.net/user/467218 не сдерживал и оно раскрылось по-полной))
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10.06.2020 20:15 Відповісти
Щоб бути багатим, треба багато працювати, а зелені шмарклі не хочуть працювати, їм би відняти і поділити. І скільки їм не дай, ці зесоплі не подякують.
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11.06.2020 08:46 Відповісти
Ты тупая дура. Под успешным и богатым имелся ввиду Петр Алексеевич Порошенко, наверное даже ты, быдло, в этом не сомневаешься.....Хотя и по сравнению со мной, ты пыль на лапах моих собачек. Кстати собачки хоть питаются на 100 грн в день, каждая, а ты падла столько и в неделю не потратишь себе на корм. В последнем предложении много неизвестных нормальному человеку слов, не могу прокомментировать.
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10.06.2020 19:58 Відповісти
браво! у зебила https://biz.censor.net/user/467218 в авторитетах шмаркли, шарии, мертветчуки и бени..
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10.06.2020 20:08 Відповісти
не скули, задроченец https://biz.censor.net/user/467218.. тебе еще пайку отрабатывать)
впрочем, после твоих зашкваров и ярко выраженного даже для зебилов идиотизма - "работать" тебе придется очееень долго))
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10.06.2020 20:16 Відповісти
Злобное чудовище, сгинь!
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11.06.2020 08:07 Відповісти
Ага, значит признаешься что это было при Поросе, тогда к чему твои тупые методички с обезьяной.
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10.06.2020 19:53 Відповісти
Тобто, зебіле, твій коломойша поділився у березні 2019 з мертвечуком власністю, а винуватий Порошенко?
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11.06.2020 14:27 Відповісти
для того медведчук и беня и объединились, чтобы вдоволь кропить зебилов "россой" от выслюка оманського - как раз перед выборами, ОДНОЙ КОМАНДОЙ
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10.06.2020 19:57 Відповісти
https://biz.censor.net/user/470977: "2 марта 2019 Зеля был президентом?"
А чому 2019, а не 2009 чи 2017?
На момент підписання https://1plus1.ua/struktura-vlasnosti Повідомлення про структуру власності Г+Г (це 2 березня 2020) президентом був клоун.

Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского - Цензор.НЕТ 1346
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10.06.2020 22:30 Відповісти
станет 113
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10.06.2020 18:41 Відповісти
Пора делать ребрендинг. Вместо Г+Г - Г+Х?
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10.06.2020 18:51 Відповісти
хтоб сумнівався. зелений жополблок
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10.06.2020 18:57 Відповісти
Идет к тому, что скоро в Украине не останется украинских каналов, а будут каналы, враждебные для государства
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10.06.2020 19:01 Відповісти
А украинских каналов и нет. Все каналы принадлежат олигархам, для которых существует только один интерес - деньги.
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10.06.2020 23:20 Відповісти
Большая половина каналов пророссийских, это полная жопа.
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10.06.2020 19:03 Відповісти
Мосейчучка с удовольствием будет обслуживать и этого.
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10.06.2020 19:07 Відповісти
А все думали, мол с какого бодуна с плюсов дерьмецом потянуло
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10.06.2020 19:34 Відповісти
Перше що потрібно було зробити Пороху - це зробити медійний ТВ простір про-Українським...
Не зробив - питання до нього...
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10.06.2020 19:37 Відповісти
Каналы Мертвечук начал скупать именно при своем дружке Поросенко.
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10.06.2020 19:54 Відповісти
Когда все пархатые вафлеры со всех своих каналов срали своими жопами на Петю и визжали про узурпацию власти? Надо было забрать все канаолы, объявить военное положение, и все быдло типа тебя гнать на передовую.
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10.06.2020 20:04 Відповісти
Біда в тому, що й порох озирався назад, аякже жінка ж росіянка, тому й така жопа.
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11.06.2020 08:57 Відповісти
Всі етнічні росіяни, що живуть в Україні, вороги України?
Немало таких воювали проти раші.
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11.06.2020 09:50 Відповісти
а що ті шо напів і не в Украини - як з ними буть?
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11.06.2020 09:56 Відповісти
Дослухатись до принципів справжніх українських націоналістів, сформованих ще в середині минулого століття.

Якщо етнічний росіянин поділяє погляди українців про незалежну Україну, бореться за неї, то він наш друг.
Якщо етнічний росіянин не шкодить Україні, ми ставимось до нього нейтрально.
Якщо етнічний росіянин вороже ставиться до України, робить вчинки проти неї, то він наш ворог.

Ці принципи стосуються людей будь-якої національності.
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11.06.2020 10:04 Відповісти
из всех возможных падлюк, на последних выборах, мы как всегда умудрились выбрать **************... - ну не маладцы ли мы?
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11.06.2020 10:06 Відповісти
Я их не выбирала.
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11.06.2020 10:08 Відповісти
та и я нет - но маем шо маем...
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11.06.2020 10:19 Відповісти
каналы в Украине продавать и скупать - никто ен запрещает, зебил)
Другой вопрос - зачем это делал медведчук?
и ответ - очевиден: медведчук вместе с беней продвигал вислюка оманського как кандидата от кремля, не скрывая этого и обильно орошая зебилов кремлевской пропагандой...
Впрочем, стадо - что 73%, что 87% - никогда не умело и верит ВСЕМ фейкам кремлевской пропаганды.. вот как ты сейчас)
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10.06.2020 20:07 Відповісти
Ой тыж тупая соя, медвечук двигал Зелю для того что теперь обликать его грязью 24 часа в сутки на своих каналах, и в 1+1 у него всего 24% он там ничего не решает. Кстати сейчас и Беня отдал приказ обливать грязью Зелю.
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10.06.2020 20:12 Відповісти
повторяю для ОСОБО тупого зебила новость на этой странице: Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского
да-да, тот самый канал - который продвигал вислюка на выборах..
И тот самый коломойский - что хозяин этого вислюка))
Хотя, зебилы настолько тупые - что читать не умеют, и уж куда им понять - что это "обливание" - исключительно показуха для зебилов))
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10.06.2020 20:19 Відповісти
Ты дебил? он стал совладельцем в марте 19, и с его долей ничего там не решал. И чего это якобы хозяин начал обливать помоями Зелю когда его оттащили от кормушки в ЦЕНТРЭНЕРГО?
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10.06.2020 20:30 Відповісти
ЕЩЕ РАЗ: повторяю для ОСОБО тупого зебила новость на этой странице: Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского
да-да, тот самый канал - который продвигал вислюка на выборах..
И тот самый коломойский - что хозяин этого вислюка))
Хотя, зебилы настолько тупые - что читать не умеют, и уж куда им понять - что это "обливание" - исключительно показуха для зебилов))
Ну и удержания вислюка на коротком поводке, когда тот скорешался с ахметкой..


пля, реально зебилы - не способны осознать простейшие вещи..
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10.06.2020 20:32 Відповісти
зебил как всегда https://biz.censor.net/user/467218 - обосрался И откуда вас таких тупых в ботоферму вислюка набирают?:
Медведчук + Коломойский. Как кум Путина и Зе-олигарх объединились против МВФ.
Что общего у олигарха Игоря Коломойского, любителя России Виктора Медведчука и вечной оппозиционерки Юлии Тимошенко?
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского - Цензор.НЕТ 7433
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10.06.2020 20:24 Відповісти
В очередной раз ты обосрался, Зеля как раз за кредиты МВФ в отличии от Бени, Юли и Мертвечука.
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10.06.2020 20:32 Відповісти
зебил, ты дурак.. реально, просто поверь
вислюк оманський и его ОПГ ВЫНУЖДЕНЫ взять кредит у МВФ - иначе экономика накроется медным тазом..
Дыра в бюджете в 300 млрд.грн, которая образовалась ДО КАРАНТИНА - требует или запускать печатный станок, или умолять МВФ дать денег.. чтобы хоть на время отсрочить дефолт..
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10.06.2020 20:34 Відповісти
В башке у тебя дыра, все выплаты идут, ЗВР вырос с 19 до 25 млрд, но нет оно ноет и ноет что все пропало. Ныть нужно было когда тварь Поросенко повысил тариф в 10 раз несмотря на постепенное снижение стоимости газа на хабах и обвалил курс в 3 раза.
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10.06.2020 21:07 Відповісти
Шановний, ви не звернули увагу, що одночасно із зростанням резервів впало промислоае аиробництво? Гадаєте, це не пов'язані речі?
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10.06.2020 22:04 Відповісти
Власне підтвердилися підозри в тому, що вся "українська влада" починаючи з одного з ідеологів ссср - Кравчука і так далі є московськими агентами.
Ну нарешті всім стало ясно.
І то - прогрес!
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10.06.2020 21:00 Відповісти
Як медуза Горгона, всіх загіпнітузувала)) Мабуть відкрила офшор
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10.06.2020 21:05 Відповісти
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского - Цензор.НЕТ 998
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10.06.2020 21:34 Відповісти
пьетя umc холдинг рыгам слил, дал купить zik со 112, а главный раввин европы ввел в управления главного фашиста Украины...чудны дела твои оспади..храни Украину!
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10.06.2020 21:36 Відповісти
Опачки , интересно девки пляшут
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10.06.2020 22:02 Відповісти
Медведчук стал совладельцем телеканала "1+1" Коломойского - Цензор.НЕТ 5733
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10.06.2020 22:12 Відповісти
Рыбак рыбака...
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10.06.2020 22:21 Відповісти
Мудак мудака....
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11.06.2020 09:12 Відповісти
Невдовзі ця курва скупить все інформаційне телебачення України. Після цього Малоросія возз' єднається з ОРДЛО.Нема кому #обнути цю потвору...
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10.06.2020 23:38 Відповісти
де-факто Путин владеет всеми почти телеканалами Украины. А как говорил в интервью покойный Литвиненко, которого Путин отравил полонием, что Путин работал в 5 управления КГБ по борьбе с инакомыслием. Сейчас промоют мозги Украинцам капитально!
вот кусок интервью Литвиненко про Путина и его вертикаль власти!

https://www.youtube.com/watch?v=QD2raoU542A

вот еще прочитайте, что такое Психологическая война в википедии, но сейчас пси война еще в миллион раз мощнее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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10.06.2020 23:39 Відповісти
Война идет не только на Донбассе, а более жесткая война идет внутри Украины! Россия спонсирует захват всего в Украине и СМИ и культуры и т.д. Изнутри захват идет!
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10.06.2020 23:49 Відповісти
Вже більше 15 років не дивлюся не тільки цього лайна, але всього ТВ-лайна.
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11.06.2020 09:04 Відповісти
Ну і де ця Служба Бабла України на чолі з мракоборцем Бакановим? Зрозуміло, в дупе!
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11.06.2020 09:11 Відповісти
На дату глянь, март 2019, при чем здесь Баканов, да и никаких законов нарушено не было. Суркис может продавать долю кому угодно.
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11.06.2020 10:09 Відповісти
Бєня ніколи б не поділився тв каналом з медведчуком, якби не х*йло, це ширма.
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11.06.2020 09:15 Відповісти
При чем здесь беня, это же не он продал свою часть канала.
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11.06.2020 10:10 Відповісти
вы понимаете, что теперь ВСЕ топ-каналы Украины управляются из москвы??? надо обьяснять чем это чревато? где РНБО где информ безопастность страны?
Телевизор советую теперь вообще не включать. Или на дискавери максимум
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11.06.2020 10:15 Відповісти
Вот и встретились два одиночества
Разожги у дороги костёр!
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11.06.2020 10:43 Відповісти
Нужно поблагодарить ребят типа Шабунина, и Нардепов прошлого созыва, благодаря которым был разработан и принят соответствующий Законы "Про НАЗК" и "Про запобігання корупції".
Именно благодаря им мы имеем возможность видеть декларации таких тварей как Медведчук, который усиливает свои позиции при Зеленском, концентрируя в своих руках огромный медийный ресурс.Телеканал "1+1" в последнее время показывает по вечерам треш в стиле "Надзвичайних Новин" ICTV, а ток-шоу "Право на Владу" с дебилкой Мосейчук превращается в шоу Коломойского. Чего стоит последний выпуск, где в студии собрались ручные шлюхи Коломойского (Тимошенко, Палица, Дубинский и т.д.) и всю передачу посвятили истерике против МВФ.
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11.06.2020 11:15 Відповісти
кто там еще беню патриотом считает? дошло?
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11.06.2020 12:37 Відповісти
сегодня Триолан звонили и угрожали отключить ТВ т.к сегодня последний день оплачено, пусть наф отключают 100грн каждый месяц чтобы смотреть каналы врага ...
Короче нет у нас телевидения всё уже Мертвечуковское.
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11.06.2020 13:28 Відповісти
Подобное к подобному.
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11.06.2020 14:15 Відповісти
зебобіки, чогось "баріга" Порошенко не продав мертвечуку половину свого каналу, а "патріот" бєнямойський зробив співвласником свого гівно-каналу цю прокацаплену гниду мертвечука )))..
думай-тє... якщо є чим !!
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11.06.2020 18:13 Відповісти

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