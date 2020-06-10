Рост цен в промышленности сменился падением, – Госстат

Цены промышленных производителей Украины в мае 2020 года снизились на 0,6%, тогда как в апреле рост составил 0,1%, марте – 1,8%, феврале – 0,1%, январе – 2,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала года цены в промышленности выросли на 3,9%.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая-2020 цены в промышленности снизились на 5,1%, апреля – на 2,6%, марта - на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в мае выросли на 0,1%, тогда как при поставках за пределы страны снизились на 3,2%.

За пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены промпроизводителей упали на 4,9%.

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В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров в мае по сравнению с апрелем текущего года продукция подешевела на 4,5%. В том числе в добыче сырой нефти и природного газа – на 11%, добыче металлических руд – на 3,5%, добыче каменного угля – подорожала на 1,7%.

Падение цен в производстве химической продукции в мае составило 8,1%, в металлургии – 4%, кокса – 3,4%, в перерабатывающей промышленности – 1,1%, в машиностроении – 0,4%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 0,2%.

При этом в сфере поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 2,5%, в текстильном производстве – на 0,8%, деревообработке – на 0,4%, фармпроизводстве – на 0,2%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%

в 2018 году рост цен промпроизводителей составил 14,2%, в 2017 году –16,5%, 2016 – 35,7%, 2015 – 25,4%.